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عبد القادر يرحب بالرحيل عن الأهلى والانتقال للدورى القطرى

1/3/2024 11:37:16 PM
(MENAFN- Youm7) أبدى أحمد عبد القادر لاعب الأهلى
مرونة فى الرحيل لأحد الأندية التى تفاوضه خلال الفترة الأخيرة، ورحّب اللاعب بالانتقال لنادى الوكرة القطرى، الذى طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.



ويترقب مسئولو الأهلى وصول عرض رسمى من النادى القطرى لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال يناير الجارى بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، الأمر الذى جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.



ولا يمانع الأهلي رحيل عبد القادر على سبيل الإعارة، وينتظر وصول عرض رسمى للبت فيه، خاصة أن مارسيل كولر منح مسئولى القلعة الحمراء الضوء الأخضر لبيع عبد القادر في يناير الجاري.



وارتبط اسم أحمد عبد القادر بعدة عروض محلية الأيام الماضية، إذ ربط البعض بينه وبين إمكانية دخوله ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي فى يناير الجاري مقابل انتقال لاعب أو أكثر إلى فيوتشر على سبيل الإعارة، وأبرزهم صلاح محسن.












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