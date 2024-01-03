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غياب زيزو وفتوح وصبحى عن معسكر الزمالك فى الإمارات

1/3/2024 11:37:16 PM
(MENAFN- Youm7) يتغيب الثلاثى أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ومحمد صبحى لاعبو
الزمالك
عن معسكر الفريق
فى الإمارات، المقرر له من 18 إلى 29 يناير الجارى.



ويغيب الثلاثى بعد اختيارهم للانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث دخل الثلاثى فى منتخب مصر الأول لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجارى، والذى يتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار وتنطلق يوم 13 من نفس الشهر.



وبالتالى يغيب الثلاثى عن معسكر الزمالك فى الإمارات، حيث يستعد الفريق للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من 18 الى. 24 يناير،على مستوى الدورة الودية الاولى بأبو ظبى.



بينما الدورة الثانية من 24 حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.












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