غياب زيزو وفتوح وصبحى عن معسكر الزمالك فى الإمارات

(MENAFN
- Youm7) يتغيب الثلاثى أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ومحمد صبحى لاعبو
الزمالك
عن معسكر الفريق
فى الإمارات، المقرر له من 18 إلى 29 يناير الجارى.
ويغيب الثلاثى بعد اختيارهم للانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث دخل الثلاثى فى منتخب مصر الأول لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجارى، والذى يتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار وتنطلق يوم 13 من نفس الشهر.
وبالتالى يغيب الثلاثى عن معسكر الزمالك فى الإمارات، حيث يستعد الفريق للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من 18 الى. 24 يناير،على مستوى الدورة الودية الاولى بأبو ظبى.
بينما الدورة الثانية من 24 حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.
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