انطلاق معسكر منتخب الناشئين 2008 بمشاركة 40 لاعبا اليوم

MENAFN - Youm7) ينطلق، اليوم الخميس، معسكرمنتخب مصر للناشئينمواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، ويستمر حتى يوم 11 من شهر يناير الجارى، ضمن جولة جديدة للجهاز الفنى للبحث عن المواهب فى مختلف الأندية.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين على ضم 40 لاعبًا فى المعسكر المغلق، على أن يتم اختيار أفضل العناصر التى تحدد القوام الأساسى للمنتخب.

ومن المقرر أن يخوض منتخب 2008 لقاءات ودية خلال معسكره مغلق، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين فى المرحلة المقبلة.

وسيكون أول ارتباط رسمى للفراعنة الصغار فى شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهى البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.

ويضم الجهاز الفنى كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدربا مساعدا، وأحمد فوزى مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.