انطلاق معسكر منتخب الناشئين 2008 بمشاركة 40 لاعبا اليوم

(MENAFN
- Youm7) ينطلق، اليوم الخميس، معسكر
منتخب مصر للناشئين
مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، ويستمر حتى يوم 11 من شهر يناير الجارى، ضمن جولة جديدة للجهاز الفنى للبحث عن المواهب فى مختلف الأندية.
واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين على ضم 40 لاعبًا فى المعسكر المغلق، على أن يتم اختيار أفضل العناصر التى تحدد القوام الأساسى للمنتخب.
ومن المقرر أن يخوض منتخب 2008 لقاءات ودية خلال معسكره مغلق، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين فى المرحلة المقبلة.
وسيكون أول ارتباط رسمى للفراعنة الصغار فى شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهى البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.
ويضم الجهاز الفنى كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدربا مساعدا، وأحمد فوزى مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.
MENAFN03012024000132011024ID1107683047
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.