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محمود متولى مدافع الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ31 اليوم

1/3/2024 11:37:16 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل، اليوم الخميس، محمود متولى، مدافع النادى
الأهلى ، بعيد ميلاده رقم 31، حيث ولد متولى فى 4 يناير عام 1993 بمدينة المنصورة، والتحق بناشئى الإسماعيلى عام 2002 وعمره 9 سنوات، حيث ترك انطباعا جيدا لدى مدرب الفريق، وحقق مع الناشئين بعض البطولات، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول فى الدورى الممتاز فى 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش، وشارك أيضًا مع الفريق فى بطولة الكونفدرالية 2013.



محمود متولى انضم إلى النادى الأهلى قادماً من الإسماعيلى فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 15 مليون جنيه، خلال الميركاتو الصيفى باحثاً عن التألق بالقميص الأحمر وحجز مقعد أساسى مع منتخب الفراعنة.



أما عن سجل المشاركات الدولية مع منتخب مصر، فشارك مدافع الأهلى فى 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك فى مباراتين مع المنتخب الأوليمبى تحت 23 عاما، وتلقى استدعاء للمنتخب الأول، لكنه تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تدريبات الفراعنة.



وإجمالا شارك محمود متولى فى 54 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 3828 دقيقة لعب، سجل هدفاً وصنع مثله وتلقى 6 كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر المحلى 3 مرات بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرة.



وتعطلت مسيرة متولى مع الأهلى بسبب الإصابات المتكررة، وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.



كما تعرض متولى بعد ذلك للإصابة فى أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التى لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة.



والموسم الماضى وعلى عكس المتوقع شارك متولى أساسيا مع كولر الذى يفضل الاستفادة من اللاعب المميز فى التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، وقطع الكرات بشكل مميز للغاية ما يمنح دفاع الأحمر ثنائية مميزة إلى جوار محمد عبد المنعم قبل أن يتعرض للإصابة مجدداً في الموسم الحالي ويغيب فترة طويلة.












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