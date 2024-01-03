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الرئيس الجزائري: سنعمل في مجلس الأمن مع سيراليون للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين

1/3/2024 11:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 1 (كونا) -- قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء إن الجزائر وسيراليون كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي ستعملان معا للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وفق مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السيراليوني جوليوس مادا بيو في الجزائر "البلدان سيواصلان العمل لدعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة التي تعاني من إبادة وجرائم حرب غير إنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني".
وأضاف "كانت لنا الفرصة على صعيد آخر لبحث سبل تنسيق المواقف والرؤى حول مسائل الأمن على المستويين الدولي والقاري خاصة في مجلس الأمن لتعميق المشاورات وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا خاصة الوضع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه اتفق مع رئيس جمهورية سيراليون على "الدعم والتنسيق المشترك في الاتحاد الافريقي للمساهمة في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية وحل نزاعاتها وضمان التمثييل العادل للقارة.
من جانبه أكد الرئيس السيراليوني أن زيارته للجزائر تأتي مع بدء مدة البلدين كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي مؤكدا "تطابق المواقف بين البلدين فيما يخص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات ". (النهاية)

م ر / ه س ص



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