الرئيس الجزائري: سنعمل في مجلس الأمن مع سيراليون للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 1 (كونا) -- قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء إن الجزائر وسيراليون كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي ستعملان معا للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وفق مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السيراليوني جوليوس مادا بيو في الجزائر "البلدان سيواصلان العمل لدعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة التي تعاني من إبادة وجرائم حرب غير إنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني".
وأضاف "كانت لنا الفرصة على صعيد آخر لبحث سبل تنسيق المواقف والرؤى حول مسائل الأمن على المستويين الدولي والقاري خاصة في مجلس الأمن لتعميق المشاورات وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا خاصة الوضع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه اتفق مع رئيس جمهورية سيراليون على "الدعم والتنسيق المشترك في الاتحاد الافريقي للمساهمة في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية وحل نزاعاتها وضمان التمثييل العادل للقارة.
من جانبه أكد الرئيس السيراليوني أن زيارته للجزائر تأتي مع بدء مدة البلدين كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي مؤكدا "تطابق المواقف بين البلدين فيما يخص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات ". (النهاية)
م ر / ه س ص
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