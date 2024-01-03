ألمانيا تدين تفجيري مدينة كرمان الإيرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 3 - 1 (كونا) -- أدانت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء تفجيري مدينة كرمان الإيرانية اللذين أوديا بحياة أكثر من 100 شخص.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تدوينة على منصة (إكس) إن الحكومة الألمانية "متأثرة بقوة من سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى جراء الهجوم الذي وقع اليوم في محافظة (كرمان) وبينهم أطفال كثيرون" مضيفة إنها "تدين بقوة هذا العمل الإرهابي".
وأفاد التلفزيون الإيراني بارتفاع عدد جرحى التفجيرين اللذين وقعا بمدينة كرمان جنوبي إيران في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى 211 شخصا فيما لا يزال عدد القتلى حتى الآن عند 103 أشخاص.
ونقل عن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الإيرانية بابك يكتابرست قوله أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأن بعض الجرحى حالتهم حرجة. (النهاية)
ع ن ج / ف ا س
MENAFN03012024000071011013ID1107683044
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.