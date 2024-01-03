روسيا تقول ان وساطة شاركت فيها الامارات أدت لاطلاق سراح أسرى روس لدى اوكرانيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 3 – 1 (كونا) -- اعلنت روسيا الاتحادية اليوم الاربعاء ان جهود وساطة شاركت فيها دولة الامارات العربية المتحدة أدت الى اطلاق سراح 248 اسيرا روسيا لدى اوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان عودة هؤلاء الاسرى تحققت بفضل مشاركة دولة الامارات العربية المتحدة في وساطة ذات طبيعة انسانية.
وأشار البيان الى أن العملية التفاوضية الخاصة بالافراج عن الاسرى الروس كانت "معقدة" دون ان يذكر ما اذا كانت روسيا افرجت في المقابل عن أسرى اوكرانيين.
يذكر ان روسيا واوكرانيا قامتا بسلسلة من عمليات تبادل الاسرى خلال الحرب الدائرة بينهما منذ نحو العامين. (النهاية)
أ س / ر ج
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