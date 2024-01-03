Thursday, 04 January 2024 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تقول ان وساطة شاركت فيها الامارات أدت لاطلاق سراح أسرى روس لدى اوكرانيا

1/3/2024 11:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 3 – 1 (كونا) -- اعلنت روسيا الاتحادية اليوم الاربعاء ان جهود وساطة شاركت فيها دولة الامارات العربية المتحدة أدت الى اطلاق سراح 248 اسيرا روسيا لدى اوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان عودة هؤلاء الاسرى تحققت بفضل مشاركة دولة الامارات العربية المتحدة في وساطة ذات طبيعة انسانية.
وأشار البيان الى أن العملية التفاوضية الخاصة بالافراج عن الاسرى الروس كانت "معقدة" دون ان يذكر ما اذا كانت روسيا افرجت في المقابل عن أسرى اوكرانيين.
يذكر ان روسيا واوكرانيا قامتا بسلسلة من عمليات تبادل الاسرى خلال الحرب الدائرة بينهما منذ نحو العامين. (النهاية)

أ س / ر ج



MENAFN03012024000071011013ID1107683043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث