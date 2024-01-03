السعودية تندد بدعوات وزيرين بحكومة الكيان الاسرائيلي المحتل لتهجير سكان غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 1 (كونا) -- نددت المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء بتصريحات وزيرين في حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل والتي تدعو لتهجير سكان قطاع غزة واعادة بناء المستوطنات.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المتطرفة مؤكدة اهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه امعان الاحتلال عبر تصريحاته وافعاله في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني. (النهاية)
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