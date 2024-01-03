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السعودية تندد بدعوات وزيرين بحكومة الكيان الاسرائيلي المحتل لتهجير سكان غزة

1/3/2024 11:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 1 (كونا) -- نددت المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء بتصريحات وزيرين في حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل والتي تدعو لتهجير سكان قطاع غزة واعادة بناء المستوطنات.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المتطرفة مؤكدة اهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه امعان الاحتلال عبر تصريحاته وافعاله في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني. (النهاية)

خ ن ش / ف ا س



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