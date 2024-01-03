(المقاومة) في لبنان تعلن سقوط اربعة من عناصرها وتستهدف جنود الاحتلال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 3 - 1 (كونا) -- تواصلت المواجهات العسكرية اليوم الاربعاء بين قوات الاحتلال الاسرائيلي و(المقاومة) في لبنان والتي اعلنت عن مقتل اربعة من عناصرها.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي شنت غارة على منزل في اطراف بلدة (مركبا) جنوب لبنان ادت الى سقوط ثلاثة قتلى.
واضافت ان الطائرات الحربية للاحتلال اغارت ايضاعلى بلدة (عيتا الشعب) تزامنا مع القصف المدفعي على البلدة مشيرة الى تعرض أطراف بلدة (الناقورة) لقصف مدفعي اضافة الى غارات استهدفت منطقة (اللبونة).
ولفتت الى ان مسيرة للاحتلال شنت غارة جوية على احد المنازل في بلدة (عيتا الشعب) واطلقت باتجاهه ثلاثة صواريخ من دون الافادة عن وقوع اي اصابات.
كما نفذت مسيرة اخرى عددا من الغارات على (تلة الراهب) والاحراج الواقعة ما بين (رميش وعيتا الشعب).
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) اعلانها مقتل اربعة من عناصرها في المواجهات مع قوات الاحتلال واستهدافها تجمعا لجنود الاحتلال في محيط (ثكنة زبدين) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعا اخر في محيط موقع (المالكية) "بصاروخين من نوع بركان" وتم تحقيق اصابات مباشرة فيهما.
واستهدف عناصر (المقاومة) تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع (رويسات العلم) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأربعة صواريخ بركان وتجمعات للجنود في محيط ثكنة (دوفيف) بدفعة صاروخية وتجمعا اخر في موقع (بياض بليدا) بصاروخ بركان.
كما استهدف عناصر (المقاومة) ثكنة (زرعيت) وموقع (جل العلام). (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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