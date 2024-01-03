الاتحاد الأوروبي يعرب عن حزنه العميق لضحايا زلزال (إيشيكاوا) باليابان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن حزنه العميق للزلزال المدمر الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) باليابان وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير الممتلكات والمرافق العامة.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات جانيز لينارسيتش في بيان مشترك "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن أكثر الهجمات دموية" وهي الزلزال الأخير الذي ضرب اليابان وتصادم الطائرات المأساوي الذي وقع بالأمس وأضاف "قلوبنا مع الضحايا وأسرهم وجميع المتضررين من الزلزال. كما نشيد بعمال الإنقاذ الذين يعملون بلا كلل لإنقاذ الأرواح" معربا عن استعداده لتقديم المساعدة المطلوبة.
كانت السلطات اليابانية قد أعلنت أمس مقتل 48 شخصا على الأقل إثر زلزال ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر. (النهاية)
ر ك / ه س ص
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