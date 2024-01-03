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الاتحاد الأوروبي يعرب عن حزنه العميق لضحايا زلزال (إيشيكاوا) باليابان

1/3/2024 11:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن حزنه العميق للزلزال المدمر الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) باليابان وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير الممتلكات والمرافق العامة.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات جانيز لينارسيتش في بيان مشترك "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن أكثر الهجمات دموية" وهي الزلزال الأخير الذي ضرب اليابان وتصادم الطائرات المأساوي الذي وقع بالأمس وأضاف "قلوبنا مع الضحايا وأسرهم وجميع المتضررين من الزلزال. كما نشيد بعمال الإنقاذ الذين يعملون بلا كلل لإنقاذ الأرواح" معربا عن استعداده لتقديم المساعدة المطلوبة.
كانت السلطات اليابانية قد أعلنت أمس مقتل 48 شخصا على الأقل إثر زلزال ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر. (النهاية)

ر ك / ه س ص



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