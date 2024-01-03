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الاتحاد الأوروبي يدين تفجيري كرمان في إيران

1/3/2024 11:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أدان الاتحاد الأوروبي التفجيرين اللذين وقعا بمدينة كرمان بجنوبي إيران اليوم الأربعاء وأوديا بحياة أكثر من 100 شخص.
وقالت مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان لها "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات التفجيرين اللذين وقعا اليوم في مدينة كرمان بإيران" معربا عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب الإيراني.
وأضاف البيان "هذا العمل الإرهابي أدى إلى حصيلة مروعة من القتلى والجرحى بين المدنيين.. قلوبنا الآن مع الضحايا وذويهم" مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التفجيرين.
وارتفع عدد جرحى التفجيرين اللذين وقعا بمدينة كرمان جنوبي إيران في اليوم إلى 211 شخصا فيما لا يزال عدد القتلى حتى الآن عند 103 أشخاص.
ونقل عن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الإيرانية بابك يكتابرست قوله إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأن بعض الجرحى حالتهم حرجة. (النهاية)

ر ك / ه س ص



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