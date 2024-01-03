الاتحاد الأوروبي يدين تفجيري كرمان في إيران

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أدان الاتحاد الأوروبي التفجيرين اللذين وقعا بمدينة كرمان بجنوبي إيران اليوم الأربعاء وأوديا بحياة أكثر من 100 شخص.
وقالت مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان لها "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات التفجيرين اللذين وقعا اليوم في مدينة كرمان بإيران" معربا عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب الإيراني.
وأضاف البيان "هذا العمل الإرهابي أدى إلى حصيلة مروعة من القتلى والجرحى بين المدنيين.. قلوبنا الآن مع الضحايا وذويهم" مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التفجيرين.
وارتفع عدد جرحى التفجيرين اللذين وقعا بمدينة كرمان جنوبي إيران في اليوم إلى 211 شخصا فيما لا يزال عدد القتلى حتى الآن عند 103 أشخاص.
ونقل عن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الإيرانية بابك يكتابرست قوله إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأن بعض الجرحى حالتهم حرجة. (النهاية)
ر ك / ه س ص
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