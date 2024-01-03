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البحرين تدين التفجيرات في مدينة كرمان الإيرانية

1/3/2024 11:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 3 - 1 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين اليوم الاربعاء عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات "الإرهابية" التي وقعت في مدينة كرمان جنوب شرقي ايران وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة الإيرانية وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأفاد التلفزيون الايراني بارتفاع عدد جرحى التفجيرين اللذين وقعا بمدينة كرمان جنوبي إيران في وقت سابق من اليوم الاربعاء إلى 211 شخصا فيما لايزال عدد القتلى حتى الان عند 103 أشخاص.
ونقل عن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الايرانية بابك يكتابرست قوله إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأ بعض الجرحى حالتهم حرجة. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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