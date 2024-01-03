البحرين تدين التفجيرات في مدينة كرمان الإيرانية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 3 - 1 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين اليوم الاربعاء عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات "الإرهابية" التي وقعت في مدينة كرمان جنوب شرقي ايران وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة الإيرانية وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأفاد التلفزيون الايراني بارتفاع عدد جرحى التفجيرين اللذين وقعا بمدينة كرمان جنوبي إيران في وقت سابق من اليوم الاربعاء إلى 211 شخصا فيما لايزال عدد القتلى حتى الان عند 103 أشخاص.
ونقل عن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الايرانية بابك يكتابرست قوله إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأ بعض الجرحى حالتهم حرجة. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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