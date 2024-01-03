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(جيرونا) يهزم (أتلتيكو) بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري الإسباني

1/3/2024 11:37:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 1 (كونا) -- حقق (جيرونا) فوزا صعبا على ضيفه (أتلتيكو مدريد) بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم لمواصلة النضال على صدارة المسابقة.
وتقدم (جيرونا) مبكرا بهدف سجله فاليري فرنانديز في الدقيقة الثانية فيما أضاف البرازيلي سافيو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 26 وعزز زميله الهولندي دايلي بليند بهدف ثالث في الدقيقة 39 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (مونتيليبي) البلدي.
وعلى الجانب الثاني سجل ألفارو موراتا ثلاثية (هاتريك) لفريقه (أتلتيكو) في الدقائق 14 و 44 و54 من زمن المباراة.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني حسم (جيرونا) الفوز لصالحه بهدف سجله إيفان مارتين ليحصد فريقه النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 48 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف خلف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (أتلتيكو مدريد) عند 38 نقطة في المركز الثالث بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) بهدف نظيف على (مايوركا) في وقت سابق اليوم فيما يحل (برشلونة) الرابع بالترتيب برصيد 38 نقطة ضيفا على (لاس بالماس) في ختام منافسات الجولة غدا الخميس. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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