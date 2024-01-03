(جيرونا) يهزم (أتلتيكو) بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 1 (كونا) -- حقق (جيرونا) فوزا صعبا على ضيفه (أتلتيكو مدريد) بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم لمواصلة النضال على صدارة المسابقة.
وتقدم (جيرونا) مبكرا بهدف سجله فاليري فرنانديز في الدقيقة الثانية فيما أضاف البرازيلي سافيو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 26 وعزز زميله الهولندي دايلي بليند بهدف ثالث في الدقيقة 39 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (مونتيليبي) البلدي.
وعلى الجانب الثاني سجل ألفارو موراتا ثلاثية (هاتريك) لفريقه (أتلتيكو) في الدقائق 14 و 44 و54 من زمن المباراة.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني حسم (جيرونا) الفوز لصالحه بهدف سجله إيفان مارتين ليحصد فريقه النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 48 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف خلف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (أتلتيكو مدريد) عند 38 نقطة في المركز الثالث بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) بهدف نظيف على (مايوركا) في وقت سابق اليوم فيما يحل (برشلونة) الرابع بالترتيب برصيد 38 نقطة ضيفا على (لاس بالماس) في ختام منافسات الجولة غدا الخميس. (النهاية)
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