موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - التلفزيون الإيراني يعلن مقتل 20 شخصا وإصابة 60 آخرين في انفجار قرب مقبرة بمدينة كرمان جنوبي إيران.

طهران – السلطات الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من مقبرة بمدينة كرمان جنوبي إيران إلى 103 قتلى و211 جريحا وتشير الى أن عدد القتلى مرجح للارتفاع نظرا لحالة بعض المصابين الخطرة.

واشنطن - اللجنة البرلمانية الأمريكية المكلفة إجراء تحقيق عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس تعلن تحديد جلسة الاستماع الأولى في مزاعم سوء إدارة الوزير الديمقراطي لملف الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في 10 يناير مع احتمال أن تتلوها جلسة ثانية بعد أسبوع.

موسكو – روسيا الاتحادية تعلن ان جهود وساطة شاركت فيها دولة الامارات العربية المتحدة أدت الى اطلاق سراح 248 اسيرا روسيا لدى اوكرانيا.

القاهرة - المنتخب المصري لكرة السلة يتوج بلقب البطولة العربية للمنتخبات (رجال) للمرة ال13 في تاريخه بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 87-62 في المباراة النهائية للنسخة ال25 للبطولة. (النهاية) ر ج