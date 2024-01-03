موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - التلفزيون الإيراني يعلن مقتل 20 شخصا وإصابة 60 آخرين في انفجار قرب مقبرة بمدينة كرمان جنوبي إيران.
طهران – السلطات الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من مقبرة بمدينة كرمان جنوبي إيران إلى 103 قتلى و211 جريحا وتشير الى أن عدد القتلى مرجح للارتفاع نظرا لحالة بعض المصابين الخطرة.
واشنطن - اللجنة البرلمانية الأمريكية المكلفة إجراء تحقيق عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس تعلن تحديد جلسة الاستماع الأولى في مزاعم سوء إدارة الوزير الديمقراطي لملف الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في 10 يناير مع احتمال أن تتلوها جلسة ثانية بعد أسبوع.
موسكو – روسيا الاتحادية تعلن ان جهود وساطة شاركت فيها دولة الامارات العربية المتحدة أدت الى اطلاق سراح 248 اسيرا روسيا لدى اوكرانيا.
القاهرة - المنتخب المصري لكرة السلة يتوج بلقب البطولة العربية للمنتخبات (رجال) للمرة ال13 في تاريخه بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 87-62 في المباراة النهائية للنسخة ال25 للبطولة. (النهاية) ر ج
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