تقرير: الأمم المتحدة لم تتمكن من الوصول للمحتاجين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي، بأن الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون الآخرون لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها شمال وادي غزة لمدة ثلاثة أيام بسبب التأخير في الوصول والرفض، فضلاً عن العدوان المستمر.

وقال التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن ذلك يشمل الأدوية التي كانت ستوفر الدعم الحيوي لحوالي 100 ألف شخص لمدة 30 يومًا، بالإضافة إلى ثماني شاحنات محملة بالأغذية للأشخاص الذين يواجهون حاليًا انعدام الأمن الغذائي الكارثي الذي يهدد حياتهم.

وتطالب المنظمات بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق إلى مناطق شمال وادي غزة، المنفصلة عن الجنوب منذ أكثر من شهر.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس تعرضت للقصف عدة مرات طوال أمس الأربعاء ، وحاول عدد من الأسر النازحة التي كانت تحتمي بالمبنى وفي مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإخلاء نتيجة القصف الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وزار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، المستشفى الذي شهد أضرارًا جسيمة ونزوحًا للمدنيين يقدر عددهم بنحو 14 ألفا.

-- (بترا)

م د/ف ج

04/01/2024 07:23:52

