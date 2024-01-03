إطلاق الرصاص على إمام مسجد في نيوجيرسي الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 كانون الثاني (بترا)- قالت السلطات في ولاية نيوجيرسي الأميريكة الليلة الماضية إن إمام مسجد في مدينة نيوارك، أطلق عليه النار من قبل مجهول، ما إدى إلى وفاته.

وقال المدعي العام في مقاطعة إسيكس تيد ستيفنز، في مؤتمر صحفي، إن الإمام "حسن شريف" كان في سيارته عندما أصيب بالرصاص أكثر من مرة خارج مسجد مُحمد نيوارك حوالي الساعة السادسة صباحًا، ونقل إلى المستشفى الجامعي، حيث أعلنت وفاته بعد الظهر.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم إدارة السلامة العامة بالمدينة كاثرين آدامز، إن "الحادث قيد التحقيق، ولم يحتجز أي شخص حتى الآن، فيما لا يزال الدافع غير واضح".

وفي هذا الصدد، قال المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في بيان صحفي "في هذا الوقت ليس لدينا أية معلومات تشير إلى أن الجريمة كانت بدافع التحيز"، مشيرا إلى إن مكتبه يعمل مع مكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس وإدارة شرطة نيوارك لتحديد هوية المشتبه به في القضية.

وأضاف بلاتكين "في الوقت الذي تتزايد فيه حوادث التحيز ضد أفراد المجتمع المسلم، فإننا نعلم أن هذا العمل من أعمال العنف المسلح سيزيد المخاوف في ولايتنا".

وتابع "سيتم بالطبع استكشاف كل زاوية ممكنة، والتحقيق بشكل كامل في كل خيط لتقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة".

إلى ذلك، قال الإمام وحي الدين شريف، داعية مجلس الأئمة في نيوجيرسي، في تصريحات صحفية، إن شريف أصيب بالرصاص مرتين في ساحة انتظار السيارات بالمسجد، مشيرا إلى أن المرحوم تعرض للهجوم تحت تهديد السلاح خارج المسجد قبل عدة أشهر، وأيضا بعد صلاة الفجر.

وأضاف "في تلك الحادثة، قام الإمام شريف بإبعاد السلاح من يد المشتبه به الذي هرب، ولم يتم القبض عليه".

-- (بترا)

م د/ف ج

04/01/2024 07:19:00

