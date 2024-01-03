جلسة علنية للعدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم إسرائيل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 كانون الثاني (بترا)- تعقد محكمة العدل الدولية الخميس المقبل جلسة علنية، تتبعها أخرى مماثلة في اليوم الذي يليه، بمقر المحكمة في لاهاي، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخصوص جرائمها على غزة.

ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة في بيان إن الجلستين ستخصصان للاستماع لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".

وقال البيان إن جنوب أفريقيا ستقدم مرافعتها الشفهية يوم الخميس الموافق 11 كانون الثاني، فيما ستقدم إسرائيل مرافعتها الشفهية يوم الجمعة الموافق 12 كانون الثاني.

وقدمت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل تتعلق بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.

وبحسب الطلب الذي نشرته المحكمة في بيان صحفي أخيرا فإن "الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل، هي إبادة جماعية في الطابع، تقصد "تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية الإثنية الفلسطينية الأوسع".

ويضيف الطلب إن ""سلوك إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة من خلال أجهزة الدولة، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو بموجبها التوجيه أو السيطرة أو التأثير، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وجاء في طلب الدعوى أن "إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول الماضي على وجه الخصوص، "فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية"، وكذلك "انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وقالت المحكمة إن "جنوب افريقيا تسعى إلى إثبات اختصاص المحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي المحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل أطراف فيها".

-- (بترا)

م د/ف ج

04/01/2024 06:56:22

