أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق واحتمال لهطول زخات خفيفة شمالي المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولا مطريا.

وبحسب "التقرير"، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وتميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 4، وفي مناطق البادية 20 - 6، وفي مناطق السهول 18 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

04/01/2024 06:50:22

