الجامعة العربية تتضامن مع الصومال في رفض انتهاك سيادتها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 4كانون الثاني (بترا)- أعربت الجامعة العربية عن رفض وإدانة أية مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي.
وذلك بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بمخالفتها لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية و "أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، و أنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر رشدي، من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته تلك الأفكار.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
04/01/2024 00:08:21
MENAFN03012024000117011021ID1107683031
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