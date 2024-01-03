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الجامعة العربية تتضامن مع الصومال في رفض انتهاك سيادتها

1/3/2024 11:36:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 4كانون الثاني (بترا)- أعربت الجامعة العربية عن رفض وإدانة أية مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي.

وذلك بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بمخالفتها لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية و "أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، و أنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.

وحذر رشدي، من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته تلك الأفكار.

--(بترا)


ن ا/ب ع/ ع ط

04/01/2024 00:08:21

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