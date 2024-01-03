المملكة المتحدة ترفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 4 كانون الثاني (بترا) - أصدرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بيانا اليوم، أعربت فيه عن رفضها لأي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وشددت على أن غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءا من دولة فلسطينية تقام مستقبلا.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية أن "غزة هي أرض فلسطينية محتلة، وسوف تظل جزءا من دولة فلسطينية تقام مستقبلا". وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة"..
وشدد البيان على أن المملكة المتحدة تشاطر القلق مع حلفائها وشركائها بشأن ضرورة عدم إرغام أهالي غزة على النزوح من غزة أو الانتقال إلى خارجها.
--(بترا )
رش/ ع ط
04/01/2024 00:04:42
MENAFN03012024000117011021ID1107683030
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