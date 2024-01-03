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المملكة المتحدة ترفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

1/3/2024 11:36:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 4 كانون الثاني (بترا) - أصدرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بيانا اليوم، أعربت فيه عن رفضها لأي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وشددت على أن غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءا من دولة فلسطينية تقام مستقبلا.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية أن "غزة هي أرض فلسطينية محتلة، وسوف تظل جزءا من دولة فلسطينية تقام مستقبلا". وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة"..
وشدد البيان على أن المملكة المتحدة تشاطر القلق مع حلفائها وشركائها بشأن ضرورة عدم إرغام أهالي غزة على النزوح من غزة أو الانتقال إلى خارجها.
--(بترا )
رش/ ع ط
04/01/2024 00:04:42

MENAFN03012024000117011021ID1107683030

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