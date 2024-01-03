بريطانيا : يتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 4 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبحث كيفية تعاون البلدين لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل لوقف إطلاق نار.

وأضاف في تدوينة على منصة التواصل "إكس " اليوم "يتعين بذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من الإمدادات بشكل كبير للحد من مخاطر الجوع والمرض".

وأوضح كاميرون أن بلاده تريد أيضا أن ترى إطلاق سراح الرهائن وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار"، مشيرا إلى أنه ناقش هذه المسائل مع نظيره الإسرائيلي.

--(بترا)





رش/ب ع/ ع ط









04/01/2024 00:01:48