بريطانيا : يتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 4 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبحث كيفية تعاون البلدين لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل لوقف إطلاق نار.
وأضاف في تدوينة على منصة التواصل "إكس " اليوم "يتعين بذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من الإمدادات بشكل كبير للحد من مخاطر الجوع والمرض".
وأوضح كاميرون أن بلاده تريد أيضا أن ترى إطلاق سراح الرهائن وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار"، مشيرا إلى أنه ناقش هذه المسائل مع نظيره الإسرائيلي.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
04/01/2024 00:01:48
MENAFN03012024000117011021ID1107683029
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