Thursday, 04 January 2024 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا : يتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات لغزة

1/3/2024 11:36:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 4 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبحث كيفية تعاون البلدين لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل لوقف إطلاق نار.

وأضاف في تدوينة على منصة التواصل "إكس " اليوم "يتعين بذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من الإمدادات بشكل كبير للحد من مخاطر الجوع والمرض".

وأوضح كاميرون أن بلاده تريد أيضا أن ترى إطلاق سراح الرهائن وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار"، مشيرا إلى أنه ناقش هذه المسائل مع نظيره الإسرائيلي.

--(بترا)


رش/ب ع/ ع ط



04/01/2024 00:01:48

MENAFN03012024000117011021ID1107683029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث