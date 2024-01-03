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الأوبرا تحتفى اليوم بالفنان محمد فوزى على المسرح الكبير

1/3/2024 11:36:47 PM
(MENAFN- Youm7) فى اطار استراتيجيات وزارة الثقافة الخاصة بالاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربى تتظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك مساء اليوم الخميس 4 يناير على المسرح الكبير .







الاحتفاء بمحمد فوزى




يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزى الشهيرة التى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى يؤديها سمية وجدى، رحاب مطاوع ، حسام حسنى ، إسلام رفعت ، محمد متولى ومصطفى النجدى.



يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر المطربين المصريين عمل كملحن وممثل ومنتج ، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده ، تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات ، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر ، رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا .












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