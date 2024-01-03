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على حسين يحيى حفلاً غنائيًا الليلة على مسرح النهر بالساقية

1/3/2024 11:36:46 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى اليوم الخميس الموافق 4 يناير المطرب على حسين حفلا غنائيا على مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك
ويبدأ الحفل في السابعة مساء ويقدم حسن باقة من أغانيه التي اشتهر بها بالإضافة إلى عدد من أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرا


وكان قد طرح المطرب على حسين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سيكولالا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سعدوده، ألحان وتوزيع عمرو حيلم، ميكس وماستر بلال عبد الله، اخراج محمد عبدالجواد،

تقول كلمات الأغنية: "سيكولالا سيكولي لي، شيكولاتة مضروبة في نوتيلا، خاطفك من وسط الشلة، وبرفة حظ تميلي عليا، سيكولالا سيكولي لي بتجيبني وبتوديني، وبقيت بتطلع عيني، ومفلس والا بيأثر فيا، طب حبة عليا ومتهزيش علشاني شوية، انتي أميرة في دنيا عافية، بتبهدلني بحب عجيب، ياعجايب الدنيا السبعة، والناس منك تايهة وواقعة".

من جانبه قال على حسين في تصريحاته: "أعتبر نفسي امتداد للون الغناء الجنوبي والمدرسة الجنوبية، وهو شيء أفتخر به جدًا، الفترة المقبلة سوف أطرح أكثر من أغنية بعد فترة من الخمول نتيجة ظروف إنتاجية يمر بيها معظم المطربين الآن".

وعن سبب إختياره لأغنية "سيكولالا" قال:" لأنها أغنية مختلفة عن كل ما قدمت من قبل من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، وتمنى ان تحقق نجاح جماهيري كبير "










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