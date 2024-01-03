شريف الشعشاعى: دورى الصعيدى فى العودة غير تقليدى لتغيير الفكرة السائدة

وكشف شريف الشعشاعى لـ"اليوم السابع" عن كواليس دوره وتقديم شخصية صعيدية للمرة الأولى رغم ملامحه البعيدة بعض الشىء عن الصعايدة، وقال إن اختياره لمسلسل "العودة" جاء بترشيح من المؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن، وسط رغبة من صناع العمل في تقديم عمل صعيدى معاصر يغير الفكرة السائدة عن الدراما الصعيدية وكذلك البعد عن التقليدي.

وأشار شريف إلى كونه شابا عينيه خضراء تماشى مع دراما المسلسل قائلاً: "الصعايدة دلوقتى مبقوش زى زمان و(العودة) في دمج بين نماذج كتير من شخصيات عصبية وشخصيات أخرى هادئة متعلمة، حتى الستات كمان ولبسهم قريب من الواقع اللى في الصعيد دلوقتى، وأنا في الأول كنت متوقع الناس تتكلم وتقول صعيدى عينه ملونة بس اللى حصل الناس تقبلت الشخصية والشكل وحتى النقلة في الأحداث من شخص صوته عالى وعنيف إلى شخص هادئ يغير كل تصرفاته".

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد ومحمد فضل وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.