حفلين لأم كلثوم الليلة على مسرح الساقية للعرائس بالزمالك

(MENAFN
- Youm7) يقدم مسرح
الساقية للعرائس
بساقية الصاوي اليوم الخميس الموفق 4 يناير حفلين للسيدة
أم كلثوم ، وستكون الحفلة الأولى في الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية فى الثامنة والنصف من نفس اليوم،
وستقدم خلال الحفل: الحب كله، وفات الميعاد.
أم كلثوم
يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.
تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.
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