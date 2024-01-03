عمرو عبد الجليل: طالع أضايق مصطفى كامل فى حياته بفيلم نور الريس

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- Youm7) حل نجوم فيلم " نور الريس " ضيوفا على تليفزيون اليوم السابع "
في لقاء خاص قدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وفى هذا اللقاء الذى ضم ابطال الفيلم النجوم عمرو عبد الجليل ومصطفى كامل ومحمد سليمان داخل الكواليس.
وعبر النجم عمرو عبد الجليل عن سعادته بالمشاركة في الفيلم مع مصطفى كامل مؤكدا إنه " طالع يضايق مصطفي كامل في حياته " ضمن سياق أحداث الفيلم.
كواليس اول يوم تصوير
ويشارك في بطولة فيلم " نور الريس " كل من مصطفى كامل وعمرو عبد الجليل ولطفى لبيب ومحمد سليمان ومحمد فاروق شيبة ورانيا التومي وهدي هاني وأمير شاهين
وطاهر ابو ليلة وبوسي شاهين قصة مصطفى كامل وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج مازن الجبلى
ويعد فيلم نور الريس بمثابة عودة للفنان
مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم قشطة يابا، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار
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