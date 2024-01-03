عمرو عبد الجليل: طالع أضايق مصطفى كامل فى حياته بفيلم نور الريس

MENAFN - Youm7) حل نجوم فيلم " نور الريس " ضيوفا على تليفزيون اليوم السابع "في لقاء خاص قدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وفى هذا اللقاء الذى ضم ابطال الفيلم النجوم عمرو عبد الجليل ومصطفى كامل ومحمد سليمان داخل الكواليس.

وعبر النجم عمرو عبد الجليل عن سعادته بالمشاركة في الفيلم مع مصطفى كامل مؤكدا إنه " طالع يضايق مصطفي كامل في حياته " ضمن سياق أحداث الفيلم.





كواليس اول يوم تصوير







ويشارك في بطولة فيلم " نور الريس " كل من مصطفى كامل وعمرو عبد الجليل ولطفى لبيب ومحمد سليمان ومحمد فاروق شيبة ورانيا التومي وهدي هاني وأمير شاهين

وطاهر ابو ليلة وبوسي شاهين قصة مصطفى كامل وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج مازن الجبلى

ويعد فيلم نور الريس بمثابة عودة للفنان

مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم قشطة يابا، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار



