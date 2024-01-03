توقعات الأبراج في 2024.. دلو وأسد ميزان وحوت ..ضحك وحب وجد ونجاح

(MENAFN
- Youm7) مع بداية العام الجديد يتطلع الجميع إلى حياته وما سيحققه هذا العام وفقا للأهداف التي دونّها، وخاصة التقدم في الحياة العاطفية والمهنية، وفي تقريرنا التالى تحدثنا مع عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن توقعات أبراج للسنة الجديدة 2024 للأبراج على الصعيدين المهنى والعاطفي.
الأبراج في 2024
برج الجدي
برج الجدي يبدأ في 22 ديسمبر حتى يوم 19 يناير، ويشتهر مواليد برج الجدي بالشخصية الجادة والتي لا تعرف المزاح في العمل. ولا يحب مواليد برج الجدي خرق القوانين أو القواعد.
على المستوى العاطفى
مواليد برج الجدي الأزواج يكونون أكثر عطاء وحب لزوجاتهم، ويعملون على إزالة الحواجز والبعد عن المشاكل، والمشاركة أكثر في جميع أمور الحياة،
أما العُزاب ستفتح لهم أبواب الشجاعة هذا العام، ويصرحون عن حبهم ويلاقون شريكة الحياة الأيام القادمة.
على الجانب المهنى
يحظون هذا العام
بالنجاح والتوفيق وامتلاك لأفكار متألقة في أعمالهم، ولكن الجانب السيئ الوحيد هو التسرع في شراء أشياء تستهلك مالهم بشكل يوصلهم إلى أزمة مالية.
برج الحوت
شخص الحوت جذاب مثقف طموح كثير السخاء محب لتكوين العلاقات، قادرعلى تحقيق أعلى النتائج فى العمل يمتلك القدرة على حل المشكلات ويتصف بالذكاء.
على المستوى العاطفى
سيحظى الأزواج هذا العام بشهور هادئة بعيدة عن المشاكل، وشهرا مارس وأبريل هما بداية العواصف والغيرة ولكن الحب في هذين الشهرين موجود بين الأزواج ومستمر، وأما العُزب سيحظون بحب وارتباط من صداقة، ولكن لا يوجد ضمان لاستمرار المشاعر بنفس المستويات الأولى.
على المستوى المهنى
هذا العام ملىء بالتحديات التي تحتاج إلى إصرار وعمل، ولكن من شهر مايو توجد متغيرات في عملك، ويظهر لك أعداء، فحاول من الآن تحديد الأهداف.
برج الدلو
مولود برج الدلو صاحب شخصية مستقلة صاحب كلمة وقرار، صاحب شخصية قوية، يجيد التواصل مع الآخرين بشكل سريع، مثقف، يمتلك الكثير من المعلومات فى كل المجالات.
على المستوى العاطفى
الأزواج هذا العام سيرغبون بوضع تعديلات وحلول في علاقاتهم ليكون أكثر سعادة واستقرار. بينما العُزاب سيلقون حب في هذا العام ولكن لاستمراره، يجب المحافظة على الصدق في التعبير عن المشاعر وجميع الأمور.
على المستوى المهنى
مطلوب من مواليد برج الدلو الانضباط والتصميم أكثر للتقدم والنجاح في أعمالهم، وعلى الجانب المالي مطلوب منهم الاحتراس هذا العام ولا يتجهون إلى المغامرة بأموالهم حتى لا يحدث شيء سيئ.
برج الأسد
ويشتهر مواليد برج الأسد بأنهم شديدو السخاء يحبون إنفاق المال بكثرة سواء لتدليل أنفسهم أو المحيطين بهم، وهم يتميزون بطيبة القلب أيضًا والقدرة على التسامح
على المستوى العاطفى
على أزواج مواليد برج الأسد عدم التسرع واللجوء إلى آخر الأمر والانفصال، لأن الأمر سيكون أفضل بعد مرور أول 3 شهور من هذا العام، وترجع العلاقة الزوجية بين كما كانت في السابق، بينما العزاب يتميزون مواليد برج الأسد بالشعور أنهم الأفضل والتعالي في أسلوبهم، وعليهم الحد من هذه المشاعر هذا العام للحصول على علاقة حب.
أما على المستوى المهنى
مهنيا من أول هذا العام إلى منتصفه تحاوط الضغوط والاضطرابات بمواليد برج الأسد لذلك عليهم تحمل الأمر، وباقي العام تتلاشي الضغوط وتستعيد نشاط وتبدأ صحفة جديدة ومسار خاص.
برج العذراء
مولود برج العذراء هو شخص جذاب قوى اجتماعيًا، قادر على تكوين الصداقات والعلاقات، قادر على التعامل تحت ضغط.
على المستوى العاطفى
عاطفيا على الأزواج التمسك بشركائهم هذا العام، لأن هذه السنة ستشهد بينهم خلافات وتبادل انتقادات مؤلمة، وعليهم الصبر حتى تمر هذه الخلافات، بينما العُزب هم على موعد مع الحب والارتباط، وهذا العام هو الوقت المثالي للاقتراب والتعبير عن حبك للطرف الآخر.
أما على المستوى المهنى
مهنيا مواليد برج العذراء سيتغير مسارهم العملي إلى الأفضل
بسب الإيجابية واغتنم الفرص الذين يتمتعون بها.
برج الميزان
مولود برج الميزان يشعر بالأمل الكبير دائمًا، ما يمكنهم من استغلال العديد من الفرص فى تحقيق ما يتمنون من أهداف
على المستوى العاطفى
عاطفيا يتميز أزواج برج الميزان بالموازنة والتوفيق بين الحياة المهنية والزوجية، ويحرصون دائما التوازن في جميع أمورهم، بينما الأعزب، سيكون هذا العام هو عام الزواج والمغامرات لهم.
على المستوى المهنى
مهنيا على مواليد برج الميزان الإصرار أمام سيمر أمامهم من إحباطات وصرعات، وعدم الاستسلام لها.
MENAFN03012024000132011024ID1107683023