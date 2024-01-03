توقعات الأبراج في 2024.. دلو وأسد ميزان وحوت ..ضحك وحب وجد ونجاح

MENAFN - Youm7) مع بداية العام الجديد يتطلع الجميع إلى حياته وما سيحققه هذا العام وفقا للأهداف التي دونّها، وخاصة التقدم في الحياة العاطفية والمهنية، وفي تقريرنا التالى تحدثنا مع عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن توقعات أبراج للسنة الجديدة 2024 للأبراج على الصعيدين المهنى والعاطفي.





الأبراج في 2024





برج الجدي





برج الجدي يبدأ في 22 ديسمبر حتى يوم 19 يناير، ويشتهر مواليد برج الجدي بالشخصية الجادة والتي لا تعرف المزاح في العمل. ولا يحب مواليد برج الجدي خرق القوانين أو القواعد.





على المستوى العاطفى



مواليد برج الجدي الأزواج يكونون أكثر عطاء وحب لزوجاتهم، ويعملون على إزالة الحواجز والبعد عن المشاكل، والمشاركة أكثر في جميع أمور الحياة،

أما العُزاب ستفتح لهم أبواب الشجاعة هذا العام، ويصرحون عن حبهم ويلاقون شريكة الحياة الأيام القادمة.

على الجانب المهنى

يحظون هذا العام

بالنجاح والتوفيق وامتلاك لأفكار متألقة في أعمالهم، ولكن الجانب السيئ الوحيد هو التسرع في شراء أشياء تستهلك مالهم بشكل يوصلهم إلى أزمة مالية.









برج الحوت

شخص الحوت جذاب مثقف طموح كثير السخاء محب لتكوين العلاقات، قادرعلى تحقيق أعلى النتائج فى العمل يمتلك القدرة على حل المشكلات ويتصف بالذكاء.

على المستوى العاطفى



سيحظى الأزواج هذا العام بشهور هادئة بعيدة عن المشاكل، وشهرا مارس وأبريل هما بداية العواصف والغيرة ولكن الحب في هذين الشهرين موجود بين الأزواج ومستمر، وأما العُزب سيحظون بحب وارتباط من صداقة، ولكن لا يوجد ضمان لاستمرار المشاعر بنفس المستويات الأولى.

على المستوى المهنى

هذا العام ملىء بالتحديات التي تحتاج إلى إصرار وعمل، ولكن من شهر مايو توجد متغيرات في عملك، ويظهر لك أعداء، فحاول من الآن تحديد الأهداف.





برج الدلو





مولود برج الدلو صاحب شخصية مستقلة صاحب كلمة وقرار، صاحب شخصية قوية، يجيد التواصل مع الآخرين بشكل سريع، مثقف، يمتلك الكثير من المعلومات فى كل المجالات.

على المستوى العاطفى

الأزواج هذا العام سيرغبون بوضع تعديلات وحلول في علاقاتهم ليكون أكثر سعادة واستقرار. بينما العُزاب سيلقون حب في هذا العام ولكن لاستمراره، يجب المحافظة على الصدق في التعبير عن المشاعر وجميع الأمور.

على المستوى المهنى

مطلوب من مواليد برج الدلو الانضباط والتصميم أكثر للتقدم والنجاح في أعمالهم، وعلى الجانب المالي مطلوب منهم الاحتراس هذا العام ولا يتجهون إلى المغامرة بأموالهم حتى لا يحدث شيء سيئ.





برج الأسد

ويشتهر مواليد برج الأسد بأنهم شديدو السخاء يحبون إنفاق المال بكثرة سواء لتدليل أنفسهم أو المحيطين بهم، وهم يتميزون بطيبة القلب أيضًا والقدرة على التسامح

على المستوى العاطفى

على أزواج مواليد برج الأسد عدم التسرع واللجوء إلى آخر الأمر والانفصال، لأن الأمر سيكون أفضل بعد مرور أول 3 شهور من هذا العام، وترجع العلاقة الزوجية بين كما كانت في السابق، بينما العزاب يتميزون مواليد برج الأسد بالشعور أنهم الأفضل والتعالي في أسلوبهم، وعليهم الحد من هذه المشاعر هذا العام للحصول على علاقة حب.

أما على المستوى المهنى

مهنيا من أول هذا العام إلى منتصفه تحاوط الضغوط والاضطرابات بمواليد برج الأسد لذلك عليهم تحمل الأمر، وباقي العام تتلاشي الضغوط وتستعيد نشاط وتبدأ صحفة جديدة ومسار خاص.





برج العذراء

مولود برج العذراء هو شخص جذاب قوى اجتماعيًا، قادر على تكوين الصداقات والعلاقات، قادر على التعامل تحت ضغط.

على المستوى العاطفى

عاطفيا على الأزواج التمسك بشركائهم هذا العام، لأن هذه السنة ستشهد بينهم خلافات وتبادل انتقادات مؤلمة، وعليهم الصبر حتى تمر هذه الخلافات، بينما العُزب هم على موعد مع الحب والارتباط، وهذا العام هو الوقت المثالي للاقتراب والتعبير عن حبك للطرف الآخر.

أما على المستوى المهنى

مهنيا مواليد برج العذراء سيتغير مسارهم العملي إلى الأفضل

بسب الإيجابية واغتنم الفرص الذين يتمتعون بها.





برج الميزان

مولود برج الميزان يشعر بالأمل الكبير دائمًا، ما يمكنهم من استغلال العديد من الفرص فى تحقيق ما يتمنون من أهداف

على المستوى العاطفى

عاطفيا يتميز أزواج برج الميزان بالموازنة والتوفيق بين الحياة المهنية والزوجية، ويحرصون دائما التوازن في جميع أمورهم، بينما الأعزب، سيكون هذا العام هو عام الزواج والمغامرات لهم.

على المستوى المهنى

مهنيا على مواليد برج الميزان الإصرار أمام سيمر أمامهم من إحباطات وصرعات، وعدم الاستسلام لها.































