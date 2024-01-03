وصفات طبيعية للحصول على الشفاه اللامعة.. منها قشر البرتقال

MENAFN - Youm7) تعتبر الشفاه من أبرز ما يحدد ويظهر ملامح الوجه، لذا يفضل أن يكون هناك عناية بالشفاه للتخلص من الجلد الميت والحصول على شفاه لامعة خالية من التشققات، وفقًا لما جاء في موقع"stylecraze"

مسحوق قشر البرتقال







تقشير الشفاه بالسكر:



ضعي ربع ملعقة من السكر مضاف إليها ربع ملعقة من العسل، وضعيها على الشفاه في حركات دائرية للتخلص من الجلد الميت والحصول على شفاه رطبة.





تقشير الشفاه بالعسل والقهوة:



ضعي ربع ملعقة من القهوة وربع ملعقة من العسل، وقومي بوضعها على الشفاه لمدة ربع ساعة ثم قومي بشطف الشفاه وترطبيها بشكل جيد.







زيت جوز الهند:



ضعي القليل من زيت جوز الهن على الشفاه ثم قومي بشطفها، وضعي المرطب المفضل لديك.





زيتالزيتون والسكر البني:



ضعي ربع ملعقة من زيت الزيتون وربع ملعقة من

السكر البني للحصول على شفاه ناعمة خالية من الجلد الميت.

مقشر الشفاه بالقرفة:



ضعي

القليل من القرفة مضاف إليها القليل من العسل

وزيت جوز الهند، ثم ضعي الخليط على الشفاه حتى تحصلي على

خليط

متجانس وضعيه على الشفاه في حركات دائرية ثم قومي بشطف الشفاه ثم ضعي الترطيب المناسب لديك .

مقشر الشفاه بقشر البرتقال وزيت اللوز:



ضعي ربع ملعقة من مسحوق قشر البرتقال، وضيفي إليها ربع ملعقة من زيت اللوز واخلطي المسحوق وضعيه على الشفاه ثم انتظري لدقائق، وقومي بشطف الخليط وضعي المرطب.

السكر البني















