وصفات طبيعية للحصول على الشفاه اللامعة.. منها قشر البرتقال

(MENAFN
- Youm7) تعتبر الشفاه من أبرز ما يحدد ويظهر ملامح الوجه، لذا يفضل أن يكون هناك عناية بالشفاه للتخلص من الجلد الميت والحصول على شفاه لامعة خالية من التشققات، وفقًا لما جاء في موقع
"stylecraze"
مسحوق قشر البرتقال
تقشير الشفاه بالسكر:
ضعي ربع ملعقة من السكر مضاف إليها ربع ملعقة من العسل، وضعيها على الشفاه في حركات دائرية للتخلص من الجلد الميت والحصول على شفاه رطبة.
تقشير الشفاه بالعسل والقهوة:
ضعي ربع ملعقة من القهوة وربع ملعقة من العسل، وقومي بوضعها على الشفاه لمدة ربع ساعة ثم قومي بشطف الشفاه وترطبيها بشكل جيد.
زيت جوز الهند:
ضعي القليل من زيت جوز الهن على الشفاه ثم قومي بشطفها، وضعي المرطب المفضل لديك.
زيت
الزيتون والسكر البني:
ضعي ربع ملعقة من زيت الزيتون وربع ملعقة من
السكر البني للحصول على شفاه ناعمة خالية من الجلد الميت.
مقشر الشفاه بالقرفة:
ضعي
القليل من القرفة مضاف إليها القليل من العسل
وزيت جوز الهند، ثم ضعي الخليط على الشفاه حتى تحصلي على
خليط
متجانس وضعيه على الشفاه في حركات دائرية ثم قومي بشطف الشفاه ثم ضعي الترطيب المناسب لديك .
مقشر الشفاه بقشر البرتقال وزيت اللوز:
ضعي ربع ملعقة من مسحوق قشر البرتقال، وضيفي إليها ربع ملعقة من زيت اللوز واخلطي المسحوق وضعيه على الشفاه ثم انتظري لدقائق، وقومي بشطف الخليط وضعي المرطب.
السكر البني
MENAFN03012024000132011024ID1107683021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.