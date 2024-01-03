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نصائح للتعامل مع الطفل العصبي بدون ضرب أو حرمان

1/3/2024 11:36:39 PM
(MENAFN- Youm7) يخطئ الكثير من الآباء بضرب طفلهم العصبي كطريقة
وحيدة للحد من عصبية طفلهم الزائدة، دون وعى منهم بأن هذا العقاب سيأتي بنتائج عكسية ويزيد مع الوقت حدة عصبية طفلهم دون ضبط أو قدرة على التحكم من طفلهم، ولذلك نقدم بعض النصائح للتعامل مع الطفل العصبي وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري أسري وتعديل سلوك.


طفلة عصبيية




نصائح للتعامل مع الطفل العصبي المندفع:

- الصبر وضبط النفس في حالة هياج الطفل وزيادة عصبتيه وعدم اتخاذ أي رد فعل تجاه الطفل بصورة مرتدة لعصبيته.


- بدء أخذ خطوات جادة للحد من عصبية الطفل والتدريب على التحكم في العصبية والتحدث مع الطفل ومناقشة بعض الأساليب للتنفيس حين غضبه أو رفضه لشيء معين دون افتعال العصبية ، فيمكن تعزيز سلوكه نحو التحكم بعصبتيه في موقف ما دون أن يفرغ عصبتيه بشكل سلبى.


- تغيير نمط التربية المتبع، فالتربية العصبية نتائجها بالضرورة طفل عصبي يصب مشاعره وانفعالاته بشكل انفعال شديد العصبية عند تعرضه لمواقف حياتية صعبة ، فهو لم يتدرب ويتعلم تفريغ مشاعره وانفعالاته بطرق مناسبة، فيتخذ والديه قدوة ويحاكى طريقتهم في التعبير عن الرغبات والاحتياجات التي لم يتم اشباعها وتحقيقها،
فعلى الآباء الوعى جيدا بتغير طريقة التربية واتباع أنماط أكثر إيجابية في تربية ونشأة أطفالهم ، فالحزم المبالغ فيه والإفراط في التعبير في طريقة الكلام الحادة والمفتعلة والصراخ والتهديد والضرب المبرح والحرمان هي وسائل تهدد سلوك الطفل السوى .

-الاحتضان والاهتمام بكلمات الحب والدفء الأسرى واحتواء الطفل والوقوف على أسباب غضب الطفل التي تسبب ازعاجه بهذا الشكل ضروري للحد من العصبية، استخدام الكلمات الطيبة تحفز الطفل على تخفيف شدة انفعاله وغضبه.


-التدريب على تمارين الاسترخاء والتنفس عند ظهور نوبات غضب للطفل تساعده على كف سلوك الغضب والتحكم في انفعالاته.

-في حالة اخفاق الآباء في معالجة عصبية طفلهم فعليهم اللجوء إلى متخصص لتعديل السلوك واتباع بعض الاستراتيجيات المناسبة لعلاج سلوكه مع المتخصص.


طفل عصبي








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