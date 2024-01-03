نصائح للتعامل مع الطفل العصبي بدون ضرب أو حرمان

(MENAFN
- Youm7) يخطئ الكثير من الآباء بضرب طفلهم العصبي كطريقة
وحيدة للحد من عصبية طفلهم الزائدة، دون وعى منهم بأن هذا العقاب سيأتي بنتائج عكسية ويزيد مع الوقت حدة عصبية طفلهم دون ضبط أو قدرة على التحكم من طفلهم، ولذلك نقدم بعض النصائح للتعامل مع الطفل العصبي وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري أسري وتعديل سلوك.
طفلة عصبيية
نصائح للتعامل مع الطفل العصبي المندفع:
- الصبر وضبط النفس في حالة هياج الطفل وزيادة عصبتيه وعدم اتخاذ أي رد فعل تجاه الطفل بصورة مرتدة لعصبيته.
- بدء أخذ خطوات جادة للحد من عصبية الطفل والتدريب على التحكم في العصبية والتحدث مع الطفل ومناقشة بعض الأساليب للتنفيس حين غضبه أو رفضه لشيء معين دون افتعال العصبية ، فيمكن تعزيز سلوكه نحو التحكم بعصبتيه في موقف ما دون أن يفرغ عصبتيه بشكل سلبى.
- تغيير نمط التربية المتبع، فالتربية العصبية نتائجها بالضرورة طفل عصبي يصب مشاعره وانفعالاته بشكل انفعال شديد العصبية عند تعرضه لمواقف حياتية صعبة ، فهو لم يتدرب ويتعلم تفريغ مشاعره وانفعالاته بطرق مناسبة، فيتخذ والديه قدوة ويحاكى طريقتهم في التعبير عن الرغبات والاحتياجات التي لم يتم اشباعها وتحقيقها،
فعلى الآباء الوعى جيدا بتغير طريقة التربية واتباع أنماط أكثر إيجابية في تربية ونشأة أطفالهم ، فالحزم المبالغ فيه والإفراط في التعبير في طريقة الكلام الحادة والمفتعلة والصراخ والتهديد والضرب المبرح والحرمان هي وسائل تهدد سلوك الطفل السوى .
-الاحتضان والاهتمام بكلمات الحب والدفء الأسرى واحتواء الطفل والوقوف على أسباب غضب الطفل التي تسبب ازعاجه بهذا الشكل ضروري للحد من العصبية، استخدام الكلمات الطيبة تحفز الطفل على تخفيف شدة انفعاله وغضبه.
-التدريب على تمارين الاسترخاء والتنفس عند ظهور نوبات غضب للطفل تساعده على كف سلوك الغضب والتحكم في انفعالاته.
-في حالة اخفاق الآباء في معالجة عصبية طفلهم فعليهم اللجوء إلى متخصص لتعديل السلوك واتباع بعض الاستراتيجيات المناسبة لعلاج سلوكه مع المتخصص.
طفل عصبي
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