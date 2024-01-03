7 خطوات سهلة وبسيطة لتنظيف المرتبة.. لنوم عميق ورائحة منعشة

(MENAFN
- Youm7) قد يظهر العفن على المرتبة حين يكون الجو المحيط بها رطبا يساعد على تكوين فطريات تنشئ العفن بسهولة، لذلك يجب عليكِ سيدتى أن تعرفى أن ذلك العفن قابل للتنظيف من المرتبة حسبما ذكر في موقع"thespruce".
العفن يؤدى إلى
ضرر كبيرللمرتبة وقد نحتاج إلى متخصص لقتل هذا العفن. ويعتبر تنظيف المرتبة من
أهم الشروط الأساسية
للحصول على راحة والنوم العميق، ولأفضل الطرق التي قد تساعد في السليم تنظيف للمرتبة
ما يلى:
ارتداء معدات الحماية وتنقية جودة الهواء
لحماية نفسك يجب عليك ارتداء حماية للعين وقناع وقفازات مطاطية، وقومي بوضع جهاز لتنقية الهواء حنى لا تلتقط الجراثيم التي ستنتقل عبر الهواء.
إزالة أغطية الفراش
قومي بإزالة أغطية الفراش وواقي المرتبة واغسليهم في الماء الساخن، يمكنكِ إضافة مطهر مثل مبيض الكلور أو مطهر زيت الصنوبر أو مطهر الفينول، ثم قومي بتجفيف الفراش على أعلى درجة حرارة مناسبة للتأكد من القضاء على العفن.
تنظيف المرتبة باستخدام المكنسة الكهربائية
نظفي المرتبة بالمكنسة الكهربائية وابدأي من طرفي المرتبة وقومي بتنظيف السطح بالكامل، وقومي بقلب المرتبة إلى الجانب الآخر ونظفيه بالمكنسة أيضاً، بعد الإنتهاء من التنظيف قومي بإخراج المكنسة إلى الخارج لتقليل فرص إنتشار الجراثيم وقومي بإفراغ كيس المكنسة في كيس القمامة واغلقيه بشكل جيًد ثم تخلصي من كيس القمامة في سلة المهملات الخارجية.
علاج نمو العفن
يجب عليكي تنظيف المناطق التي ينمو فيها العفن باستخدام منتج يقتل الجراثيم، لا تزودي المحلول على المرتبة حتى لا يتلف المرتبة، قومي بخلط المحلول بالماء واغمسي قطعة قماش نظيفة في المحلول وافركي المرتبة بحركة دائرية، بعد ذلك قومي ببل قطعة قماش بماء نظيف واشطفي المرتبة.
استخدمي رذاذاً معقماً للأقمشة
بعد شطف المرتبة رشي المنطقة برذاذ معقم للأقمشة.
تجفيف المرتبة
قومي بتشغيل مروحة أمام المرتبة أو انقلي المرتبة إلى ضوء الشمس المباشر حتى تجف بشكل أسرع.
نصائح للحفاظ على مرتبة خالية من العفن:
نظفي الانسكابات التي توجد علي المرتبة على الفور.
قللي نسبة الرطوبة في المنزل باستخدام المكيف.
قومي بإزالة أغطية الفراش بشكل متكرر، خاصة في المواسم الحارة للسماح للمرتبة بالتهوية والجفاف.
قومي بفحص منصة المرتبة بشكل متكرر حتى لا ينتقل العفن إلى المرتبة.
إذا كان لا بد من تخزين المرتبة، فاستخدمي مساحة يمكن التحكم في مناخها وذات رطوبة منخفضة.
تنظيف المرتبة
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