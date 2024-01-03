7 خطوات سهلة وبسيطة لتنظيف المرتبة.. لنوم عميق ورائحة منعشة

MENAFN - Youm7) قد يظهر العفن على المرتبة حين يكون الجو المحيط بها رطبا يساعد على تكوين فطريات تنشئ العفن بسهولة، لذلك يجب عليكِ سيدتى أن تعرفى أن ذلك العفن قابل للتنظيف من المرتبة حسبما ذكر في موقع"thespruce".





العفن يؤدى إلى

ضرر كبيرللمرتبة وقد نحتاج إلى متخصص لقتل هذا العفن. ويعتبر تنظيف المرتبة من

أهم الشروط الأساسية

للحصول على راحة والنوم العميق، ولأفضل الطرق التي قد تساعد في السليم تنظيف للمرتبة

ما يلى:





ارتداء معدات الحماية وتنقية جودة الهواء

لحماية نفسك يجب عليك ارتداء حماية للعين وقناع وقفازات مطاطية، وقومي بوضع جهاز لتنقية الهواء حنى لا تلتقط الجراثيم التي ستنتقل عبر الهواء.







إزالة أغطية الفراش

قومي بإزالة أغطية الفراش وواقي المرتبة واغسليهم في الماء الساخن، يمكنكِ إضافة مطهر مثل مبيض الكلور أو مطهر زيت الصنوبر أو مطهر الفينول، ثم قومي بتجفيف الفراش على أعلى درجة حرارة مناسبة للتأكد من القضاء على العفن.







تنظيف المرتبة باستخدام المكنسة الكهربائية

نظفي المرتبة بالمكنسة الكهربائية وابدأي من طرفي المرتبة وقومي بتنظيف السطح بالكامل، وقومي بقلب المرتبة إلى الجانب الآخر ونظفيه بالمكنسة أيضاً، بعد الإنتهاء من التنظيف قومي بإخراج المكنسة إلى الخارج لتقليل فرص إنتشار الجراثيم وقومي بإفراغ كيس المكنسة في كيس القمامة واغلقيه بشكل جيًد ثم تخلصي من كيس القمامة في سلة المهملات الخارجية.







علاج نمو العفن

يجب عليكي تنظيف المناطق التي ينمو فيها العفن باستخدام منتج يقتل الجراثيم، لا تزودي المحلول على المرتبة حتى لا يتلف المرتبة، قومي بخلط المحلول بالماء واغمسي قطعة قماش نظيفة في المحلول وافركي المرتبة بحركة دائرية، بعد ذلك قومي ببل قطعة قماش بماء نظيف واشطفي المرتبة.







استخدمي رذاذاً معقماً للأقمشة

بعد شطف المرتبة رشي المنطقة برذاذ معقم للأقمشة.







تجفيف المرتبة

قومي بتشغيل مروحة أمام المرتبة أو انقلي المرتبة إلى ضوء الشمس المباشر حتى تجف بشكل أسرع.







نصائح للحفاظ على مرتبة خالية من العفن:

نظفي الانسكابات التي توجد علي المرتبة على الفور.





قللي نسبة الرطوبة في المنزل باستخدام المكيف.





قومي بإزالة أغطية الفراش بشكل متكرر، خاصة في المواسم الحارة للسماح للمرتبة بالتهوية والجفاف.





قومي بفحص منصة المرتبة بشكل متكرر حتى لا ينتقل العفن إلى المرتبة.





إذا كان لا بد من تخزين المرتبة، فاستخدمي مساحة يمكن التحكم في مناخها وذات رطوبة منخفضة.





تنظيف المرتبة







