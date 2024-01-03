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7 خطوات يجب اتباعها قبل انقطاع الكهرباء فى تخفيف الأحمال

1/3/2024 11:36:35 PM
(MENAFN- Youm7) يرصد اليوم السابع لقرائه
بعض الخطوات التى يجب اتباعها قبل دقائق من فصل التيار الكهربائى فى إطار تنفيذ خطة تخفيف الاحمال نهارا بدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءاً
وذلك قبل دقائق من الموعد المحدد
لفصل التيار وهى كالاتى:



1- يجب فصل الأجهزة الكهربائية من المنيع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائى.



2-انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائي وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الاجهزة الكهربائية.



3- افصل سخان المياة مملوء بالمياة قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).



4- يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول إتوماتيك منفصل عن ارضي باقي الاجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الاجهزة ذات الاحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.



5-احرص على عدم استخدام المصاعد الكهربائية قبل دقائق من موعد الفصل المعلن.



6-افصل جهاز التكييف من زر التحكم الكهربائي وليس من خلال الريموت.



7- تجنب تشغيل غساله الملابس أو الاطباق قبل 10 دقائق من موعد فصل التيار الكهربائي المعلن من قبل مجلس الوزراء.












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