5.5 طن تدفقات لصناديق الاستثمار فى الذهب حتى منتصف ديسمبر 2023

MENAFN - Youm7) كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، زيادة في التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب حتى 15 ديسمبر 2023 بمقدار 5.5 طن من الذهب حيث ارتفعت تدفقات صناديق أمريكا بمقدار 5.2 طن وانخفضت تدفقات صناديق أوروبا بمقدار 2.3 طن بينما ارتفعت تدفقات المنطقة الأسيوية بمقدار 2.3 طن.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي، إلى أن عام 2024 سيشهد عودة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وذلك بعد أن تتضح سياسة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي ويبدأ في تنفيذها، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة استقرار أداء الصناديق وعودة الاستثمارات بشكل جزئي وتدريجي.

ويشهد الذهب ضغط سلبي مع بداية تداولات اليوم ليستمر في التراجع لليوم الرابع على التوالي وسط عدم اليقين في الأسواق بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وذلك قبل صدور محضر اجتماع البنك اليوم.تتداول أسعار الذهب الفوري حاليا عند المستوى 2054 دولار للأونصة وكان السعر قد سجل أعلى مستوى اليوم عند 2066 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض خلال الثلاث جلسات الماضية ليتراجع السعر من أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولار للأونصة.سعر الذهب بدأ تداولات عام 2024 على تراجع وذلك بعد ارتفاع خلال عام 2023 بنسبة 13.1% وتسجيله أعلى مستوى تاريخي في 4 ديسمبر الماضي عند 2148 دولار للأونصة