5.5 طن تدفقات لصناديق الاستثمار فى الذهب حتى منتصف ديسمبر 2023

(MENAFN
- Youm7) كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، زيادة في التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب حتى 15 ديسمبر 2023 بمقدار 5.5 طن من الذهب حيث ارتفعت تدفقات صناديق أمريكا بمقدار 5.2 طن وانخفضت تدفقات صناديق أوروبا بمقدار 2.3 طن بينما ارتفعت تدفقات المنطقة الأسيوية بمقدار 2.3 طن.
وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي، إلى أن عام 2024 سيشهد عودة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وذلك بعد أن تتضح سياسة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي ويبدأ في تنفيذها، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة استقرار أداء الصناديق وعودة الاستثمارات بشكل جزئي وتدريجي.
ويشهد الذهب ضغط سلبي مع بداية تداولات اليوم ليستمر في التراجع لليوم الرابع على التوالي وسط عدم اليقين في الأسواق بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وذلك قبل صدور محضر اجتماع البنك اليوم.
تتداول أسعار الذهب الفوري حاليا عند المستوى 2054 دولار للأونصة وكان السعر قد سجل أعلى مستوى اليوم عند 2066 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض خلال الثلاث جلسات الماضية ليتراجع السعر من أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولار للأونصة.
سعر الذهب بدأ تداولات عام 2024 على تراجع وذلك بعد ارتفاع خلال عام 2023 بنسبة 13.1% وتسجيله أعلى مستوى تاريخي في 4 ديسمبر الماضي عند 2148 دولار للأونصة
MENAFN03012024000132011024ID1107683017
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.