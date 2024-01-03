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10 شركات سمسرة تستحوذ على 67.6% من تعاملات البورصة فى الربع الرابع من 2023

1/3/2024 11:36:35 PM
(MENAFN- Youm7) تصدرت شركة إي إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالي ، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، بقيمة تداول بلغت 71.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 60.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13%.



وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 34.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 29.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفي المركز الخامس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 29.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.3%.



وجاء في المركز السادس شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 28.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 28.1 مليار جنيه بنسبة 6%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 21.4 مليار جنيه بنسبة 4.6%.



وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وأسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 21.1 مليار جنيه، 18.9 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.












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