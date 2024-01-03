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ترتيب قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول خلال الربع الرابع من 2023

1/3/2024 11:36:35 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، بعدما سجل حجم تداول بلغ 15.6 مليار ورقة، بقيمة 45.2 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 17.8 مليار ورقة، بقيمة 42.2 مليار جنيه.



فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة بقيمة 40.6 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 653.8 مليون ورقة بقيمة 35.7 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 7.2 مليار ورقة بقيمة 33.5 مليار جنيه.



وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 10 مليارات ورقة منفذة بقيمة 16.5 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 6.3 مليار ورقة منفذة بقيمة 8.7 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة منفذة بقيمة 8.2 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 6.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 7.7 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ مليار ورقة منفذة بقيمة 4.6 مليار جنيه.



وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 69.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليار جنيه، والثانى بحجم تداول 435.8 مليون ورقة بقيمة 294.9 مليون جنيه.



البورصة المصرية ، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.



ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.












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