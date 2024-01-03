حفل موسيقى لياسر الصيرفي ورويس عزيز فى بيت السحيمي.. اليوم

MENAFN - Youm7) يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش بمناسبة الاحتفال برأس السنة وأعياد الكريسماس، حفلا موسيقيا للفنانين: "ياسر الصيرفي ورويس عزيز" فى دويتو للفيولينة والجيتار مساء اليوم ببيت السحيمى في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من المؤلفات المتنوعة للآلات الوترية .



يشار إلى أن "ياسر الصيرفي" موسيقى وفنان حصل على منحة من الحكومة الفرنسية عام 1988، وخلال دراسته في فرنسا حصل علي ميداليات ذهبية في العزف و الصولفيج و موسيقي الحجرة و في قيادة الأوركسترا، كما قام بالعزف كصوليست بأوركسترا القاهرة السيمفوني.

أما الفنان "رويس عزيز" فقد درس فى معهد موسيقي الكونسيرفتوار بالاسكندرية، حصل عام 2017

علي دبلومة DipABRSM من المدرسة الملكية بانجلترا و كما حصل علي درجة الليسانس licentiate

من جامعة "ترينتي" بلندن بتقدير امتياز عن دراستة الجيتار الكلاسيك و الموسيقى الكلاسيكية.

جدير بالذكر بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي الذى يقام فيه الفعالية، هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً. عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.