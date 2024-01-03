حفل موسيقى لياسر الصيرفي ورويس عزيز فى بيت السحيمي.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش بمناسبة الاحتفال برأس السنة وأعياد الكريسماس، حفلا موسيقيا للفنانين: "ياسر الصيرفي ورويس عزيز" فى دويتو للفيولينة والجيتار مساء اليوم ببيت السحيمى في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من المؤلفات المتنوعة للآلات الوترية .
يشار إلى أن "ياسر الصيرفي" موسيقى وفنان حصل على منحة من الحكومة الفرنسية عام 1988، وخلال دراسته في فرنسا حصل علي ميداليات ذهبية في العزف و الصولفيج و موسيقي الحجرة و في قيادة الأوركسترا، كما قام بالعزف كصوليست بأوركسترا القاهرة السيمفوني.
أما الفنان "رويس عزيز" فقد درس فى معهد موسيقي الكونسيرفتوار بالاسكندرية، حصل عام 2017
علي دبلومة DipABRSM من المدرسة الملكية بانجلترا و كما حصل علي درجة الليسانس licentiate
من جامعة "ترينتي" بلندن بتقدير امتياز عن دراستة الجيتار الكلاسيك و الموسيقى الكلاسيكية.
جدير بالذكر بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي الذى يقام فيه الفعالية، هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً. عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
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