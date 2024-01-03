خدمات للمكفوفين وإتاحة الفرصة للفنانين التشكيليين فى مكتبة مصر عام 2023

(MENAFN
- Youm7) شهد عام 2023 عددا من الفعاليات المتميزة والخدمات التي قدمتها مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء لجمهورها لأول مرة منذ افتتاحها كان من أبرزها إدخال خدمات للمكفوفين وضعاف البصر وإتاحة الفرصة للفنانين التشكيليين لعرض إبداعاتهم من خلال سلسلة معارض اقيمت بقاعات المكتبة.
كما شهدت المكتبة انطلاق مبادرة مدرستي سعادتي
بالتعاون مع محافظة القاهرة و وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة الى التوسع فى برامج تدريب طلاب الجامعات المصرية و ورش ومحاضرات للدعم النفسي وتنمية المهارات الثقافية وتأهيل الشباب لسوق العمل.. ونشر باقة متنوعة من المخرجات الثقافية المسموعة من انتاج ستوديو المكتبة بالتوازى مع غزو المكتبة المتنقلة لمناطق جديدة بالقاهرة الكبرى.
وقد تأسست مكتبة مصر العامة عام 1995 ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء مكتبات إقليمية في جميع محافظات مصر تعمل على نسق مكتبة مصر العامة الرئيسية لتكوين شبكة للمكتبات العامة العصرية في مصر، بحيث يتم الربط الإلكتروني بين هذه المكتبات في منظومة واحدة يستفيد منها جميع أفراد الشعب المصري، على أن تقدم مكتبة مصر العامة بالجيزة الاستشارات الفنية والتدريبية والتقويمية لهذه المكتبات كما تم افتتاح عدد من المكتبات بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة بالمحافظات.
مكتبة مصر العامة
مصر العامة
MENAFN03012024000132011024ID1107683012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.