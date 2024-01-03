خدمات للمكفوفين وإتاحة الفرصة للفنانين التشكيليين فى مكتبة مصر عام 2023

MENAFN - Youm7) شهد عام 2023 عددا من الفعاليات المتميزة والخدمات التي قدمتها مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء لجمهورها لأول مرة منذ افتتاحها كان من أبرزها إدخال خدمات للمكفوفين وضعاف البصر وإتاحة الفرصة للفنانين التشكيليين لعرض إبداعاتهم من خلال سلسلة معارض اقيمت بقاعات المكتبة.

كما شهدت المكتبة انطلاق مبادرة مدرستي سعادتي

بالتعاون مع محافظة القاهرة و وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة الى التوسع فى برامج تدريب طلاب الجامعات المصرية و ورش ومحاضرات للدعم النفسي وتنمية المهارات الثقافية وتأهيل الشباب لسوق العمل.. ونشر باقة متنوعة من المخرجات الثقافية المسموعة من انتاج ستوديو المكتبة بالتوازى مع غزو المكتبة المتنقلة لمناطق جديدة بالقاهرة الكبرى.

وقد تأسست مكتبة مصر العامة عام 1995 ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء مكتبات إقليمية في جميع محافظات مصر تعمل على نسق مكتبة مصر العامة الرئيسية لتكوين شبكة للمكتبات العامة العصرية في مصر، بحيث يتم الربط الإلكتروني بين هذه المكتبات في منظومة واحدة يستفيد منها جميع أفراد الشعب المصري، على أن تقدم مكتبة مصر العامة بالجيزة الاستشارات الفنية والتدريبية والتقويمية لهذه المكتبات كما تم افتتاح عدد من المكتبات بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة بالمحافظات.

مكتبة مصر العامةمصر العامة



