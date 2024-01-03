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المجلس الأعلى للثقافة يناقش العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة

1/3/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقاف ، ندوة "مرآه ثقافية لتاريخ وطن – شهادات ودراسات" لمناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتتضمن الندوة كلمة وزيرة الثقافة
نيفين الكيلاني، وكلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وكلمة رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة الكاتب الصحفى طارق الطاهر.

كما يشارك في الندوة كل من الدكتور جمال العسكري، والناقد شعبان يوسف، والشاعر عيد عبد الحليم، الناقد الدكتورمرسي عواد، الدكتور مصطفى القزاز، الفنان محمد بغدادى، الناقد محمد عبد الرازق ابو العلا، الكاتب محمد السيد عيد، الناقد التشكيلي محمد كمال، والشاعر محمود خير الله، والدكتور محمود عبد الباري، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر

يتطرق اللقاء إلى تاريخ المجلة منذ صدور عددها الأول في أبريل 1970على يد مؤسسها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، باعتبارها أداة من أدوات الثقافة الجماهيرية في نشر الثقافة الرفيعة، والتطورات المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي طرأت على الجهة التي تصدرها وانعكاس ذلك عليها، حتى تغير المسمى من الثقافة الجماهيرية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما سيتم رصد الملامح التحريرية التي اتسمت بها المجلة منذ عددها الأول وحتى العدد 400.







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