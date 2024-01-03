المجلس الأعلى للثقافة يناقش العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة

(MENAFN
- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقاف ، ندوة "مرآه ثقافية لتاريخ وطن – شهادات ودراسات" لمناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وتتضمن الندوة كلمة وزيرة الثقافة
نيفين الكيلاني، وكلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وكلمة رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة الكاتب الصحفى طارق الطاهر.
كما يشارك في الندوة كل من الدكتور جمال العسكري، والناقد شعبان يوسف، والشاعر عيد عبد الحليم، الناقد الدكتورمرسي عواد، الدكتور مصطفى القزاز، الفنان محمد بغدادى، الناقد محمد عبد الرازق ابو العلا، الكاتب محمد السيد عيد، الناقد التشكيلي محمد كمال، والشاعر محمود خير الله، والدكتور محمود عبد الباري، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر
يتطرق اللقاء إلى تاريخ المجلة منذ صدور عددها الأول في أبريل 1970على يد مؤسسها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، باعتبارها أداة من أدوات الثقافة الجماهيرية في نشر الثقافة الرفيعة، والتطورات المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي طرأت على الجهة التي تصدرها وانعكاس ذلك عليها، حتى تغير المسمى من الثقافة الجماهيرية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما سيتم رصد الملامح التحريرية التي اتسمت بها المجلة منذ عددها الأول وحتى العدد 400.
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