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أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بأسيوط احتفالا بالعام الجديد

1/3/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Youm7) نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة ب رئاسة عمرو البسيوني، المقدم
في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.



وفي السياق أعد قصر ثقافة ساحل سليم يوما ثقافيا ترفيهيا لعدد من أطفال مؤسسة السلام لتنمية المجتمع، بدأت فعالياته بجولة تفقدية للتعرف على أنشطة القصر، وقدمت ورشة حكي وفقرة رسم على الوجه، وعرض مسرح عرائس. وأختتم اليوم بفقرة ألعاب ذهنية وترفيهية.



كما أقام قصر ثقافة الغنايم ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى ورشة تصميم لوحات عن مظاهر العام الجديد، بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مُر.



وضمن الأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، قدمت فرقة الإنشاد الديني عرضا فنيا تضمن باقة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية ببيت ثقافة القوصية.



ومن ناحية أخرى وضمن الفعاليات الأدبية للفرع نظم نادي الأدب بساحل سليم برئاسة الأديب عثمان عبد العال، لقاء شعريا بمقر مدرسة المطمر الثانوية المشتركة للبنين، تضمن إلقاء باقة من القصائد الشعرية تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم بفقرة اكتشاف مواهب أدبية، في حضور كل من الأديب د. سيد سليم رئيس نادي أدب أسيوط الجديدة، الأديب رأفت عزمي رئيس نادي أدب ثقافة أسيوط، والشاعر روماني يسري رئيس نادي أدب قصر ثقافة أبو تيج ونخبة من المثقفين والأدباء بالمحافظة.












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