افتتاح معرض الفنان التشكيلى الراحل محمد الطراوى بجاليرى قرطبة

MENAFN - Youm7) ينظم جاليري قرطب في السادسة من مساء يوم السبت القادم، الموافق 6 يناير 2024 معرضا للفنان الراحل " محمد الطراوي" الذي رحل عن في فبراير 2022 مخلفا إرثا فنيا ضخما عبر رحلته الفنية التي تجاوزت أربعة عقود.

ويضم المعرض 40 لوحة تمثل مراحل متنوعة من إنتاج الفنان الراحل، وتتنوع اللوحات ما بين اللاند سكيب و المناظر الطبيعية بخامة الأكواريل التى أبدع و تألق فيها الطراوى ليصبح احد نجومها اللامعين، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 13 يناير الجاري.

ومن جانبه، قال الناقد الفني محمد الجبالي مدير جاليري قرطبة إن الفنان الراحل يعد أحد أهم الفنانين التشكيليين الذي استطاع من خلال أعماله أن يصنع بصمة خاصة به في المشهد التشكيلي المصري والعربي، كما تربطه بجاليري قرطبة علاقة قوية، حيث عرض الفنان الراحل لوحاته في المعرض الجماعي الذي أقيم بمناسبة إفتتاح جاليرى قرطبة في مارس عام2003.



يذكر أن الفنان محمد الطراوى ولد عام 1956 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، وعمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف فى مجلة صباح الخير، وشارك فى عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددًا كبيرًا من المعارض الفردية منها: معرض "هى" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا نوفمبر 2015، ومعرض "هن" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا أكتوبر 2017، ومعرض "هن 2" بقاعة أجيال 1 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أكتوبر 2018، وغيرها

حاز محمد الطراوى عددا من الجوائز منها، الجائزة الأولى (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1978، والجائزة الأولى (حفر) بالمجلس الأعلى للثقافة 1979، وجائزة تشجيعية من المجلس الأعلى للشباب 1980، 1981، والجائزة الرابعة (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1980 .

ومن الجوائز الدولية شهادة تقدير من الترينالى الأول للشباب بقاعة عبد المنعم الصاوى 1993 - القاهرة، ميدالية البخارى الذهبية من جمهورية أوزبكستان 2002، الجائزة الأولى فى الفنون التشكيلية فى الدورة السابعة لجائزة دبى الثقافية للإبداع 2010-2011.







