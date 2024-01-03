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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 11 و Iphone 7 Plus

1/3/2024 11:36:25 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريباً، حيث يعد هاتف iPhone 11 من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات في وقتها والعديد من الالوان المميزة في ذلك الوقت، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 7 Plus:

iPhone 11

الشاشة:
6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED

المعالج: معالج A13 Bionic

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12
ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة
12
ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh


iPhone 7 Plus

الشاشة 5.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

المساحة: 256GB.

البطارية: بقوة 2900 mAh.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.







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