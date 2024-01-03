إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 11 و Iphone 7 Plus

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- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريباً، حيث يعد هاتف iPhone 11 من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات في وقتها والعديد من الالوان المميزة في ذلك الوقت، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 7 Plus:
iPhone 11
الشاشة:
6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة OLED
المعالج: معالج A13 Bionic
الرام: 4 جيجابايت.
مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iOS 14
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12
ميجابيكسل لكلا منها.
الكاميرا الأمامية: بدقة
12
ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 3110 mAh
iPhone 7 Plus
الشاشة 5.5 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A10 Fusion.
المساحة: 256GB.
البطارية: بقوة 2900 mAh.
الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.
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