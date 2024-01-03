كيف تعمل شركات التكنولوجيا على إصلاح مشاكل أنظمة التشغيل.. جوجل ضمن القائمة

MENAFN - Youm7) كان شهر ديسمبر شهرًا مزدحمًا بالتحديثات الأمنية، حيث قام كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا مثل Google وMicrosoft وApple بمعالجة نقاط الضعف الحرجة عبر منصاتهم، وبينما احتلت شركة جوجل الصدارة بإصلاح 100 عيب، جاءت مايكروسوفت في المركز الثاني بـ 30 وشركة أبل بـ 12.تعمل Google على إصلاح أخطاء Android

وفقًا لتقرير صادر عن Wired، قامت جوجل بتصحيح ما يقرب من 100 مشكلة أمنية، بما في ذلك عيبين خطيرين في إطار العمل. كان من الممكن أن يسمح أخطرها للمهاجمين عن بعد بتصعيد امتيازاتهم دون الحاجة إلى أي أذونات إضافية.

من المحتمل أن تسمح هذه الثغرة الأمنية للمهاجم بالتحكم الكامل في الجهاز المتأثر. تحث Google المستخدمين على تحديث أجهزتهم في أسرع وقت ممكن.تعالج Microsoft عيوب RCE

أصدرت Microsoft أيضًا حزمة تصحيحات مهمة لشهر ديسمبر، لمعالجة أكثر من 30 نقطة ضعف، بما في ذلك العديد من عيوب تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد (RCE). من الممكن أن تسمح إحدى هذه الثغرات الأمنية عالية التأثير للمهاجمين بخداع المستخدمين للوصول إلى الروابط أو البرامج أو الملفات الضارة، مما قد يعرض أنظمتهم للخطر.

تحديث Apple iOS 17.2 لهواتف iPhone

وفي الوقت نفسه، أصدرت شركة Apple نظام التشغيل iOS 17.2، وهو تحديث رئيسي يعالج 12 نقطة ضعف. من المحتمل أن يتم استغلال إحدى هذه الثغرة الأمنية من خلال محرك متصفح WebKit لتنفيذ تعليمات برمجية ضارة.

حددت شركة Apple أيضًا عيبًا منفصلاً في Kernel الخاص بجهاز iPhone والذي قد يسمح للتطبيقات بتجاوز صناديق الحماية الخاصة بها والحصول على امتيازات متزايدة. وننصح المستخدمين بالتحديث إلى iOS 17.2 لمعالجة هذه المخاطر.تؤكد تحديثات التصحيح لشهر ديسمبر على أهمية تحديث البرامج. ويعني هذا بشكل أساسي أنه يجب على المستخدمين أن يكونوا سريعين في تثبيت التحديثات المتاحة حيث يقللون من مخاطر استغلال المهاجمين لنقاط الضعف لأغراض ضارة.وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأنظمة الأساسية المستخدمة على نطاق واسع مثل Android وWindows وiOS، حيث يمكن أن يكون للثغرات الأمنية تأثير كبير على عدد كبير من المستخدمين.