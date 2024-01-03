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5 طرق لإصلاح مشكلة الميكروفون على نظام تشغيل ويندوز 11

1/3/2024 11:36:25 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت تواجه مشكلات في الميكروفون على نظام التشغيل ويندوز 11 ، فقد يكون الأمر محبطًا، ولكن هناك العديد من الحلول لاستكشاف المشكلة وإصلاحها وحلها.



تحقق من أجهزة الميكروفون



تأكد من توصيل الميكروفون بشكل صحيح بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.



تحقق من عدم وجود أي ضرر مادي للميكروفون أو الكابل الخاص به.



حاول استخدام منفذ USB مختلف إن أمكن، وتأكد من توافق الميكروفون مع نظام التشغيل Windows 11.



تحديث برامج تشغيل الصوت



يمكن أن تتسبب برامج تشغيل الصوت القديمة أو غير المتوافقة في حدوث مشكلات في الميكروفون.





انتقل إلى "إدارة الأجهزة"، وحدد موقع أجهزة الصوت، وانقر بزر الماوس الأيمن، ثم حدد "تحديث برنامج التشغيل".



في حالة توفر تحديث، اسمح لنظام ويندوز بتثبيته.




يمكنك أيضًا زيارة موقع الشركة المصنعة للحصول على أحدث برامج التشغيل.







ضبط إعدادات الميكروفون





تأكد من تعيين الميكروفون كجهاز التسجيل الافتراضي.





انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة مكبر الصوت في علبة النظام، وحدد "إعدادات الصوت"، وانتقل إلى قسم "الإدخال".





اختر الميكروفون الخاص بك من القائمة وقم بتعيينه كجهاز افتراضي.



اضبط مستوى صوت الميكروفون وتأكد من عدم كتم صوته.





قم بتشغيل مستكشفات الأخطاء ومصلحها





يتضمن Windows 11 أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المضمنة التي يمكنها اكتشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها تلقائيًا.






انتقل إلى الإعدادات > النظام > استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحدد "مستكشفات الأخطاء ومصلحاتها الإضافية"، وقم بتشغيل مستكشف أخطاء تسجيل الصوت ومصلحها.





اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للسماح لنظام التشغيل ويندوز بمحاولة تشخيص المشكلة وحلها.





تحقق من إعدادات الخصوصية





تأكد من أن التطبيقات لديها الأذونات اللازمة للوصول إلى الميكروفون الخاص بك.



انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم الميكروفون وتأكد من تشغيل مفتاح التبديل.




يمكنك أيضًا مراجعة وتمكين الوصول إلى الميكروفون لتطبيقات معينة بشكل فردي.





إذا لم ينجح أي من هذه الحلول في حل المشكلة، فقد تكون هناك مشكلة أكثر تعقيدًا، مثل تعارض البرامج أو تلف النظام.





في مثل هذه الحالات، فكر في إجراء استعادة النظام للعودة إلى الحالة التي كان فيها الميكروفون يعمل بشكل صحيح.



تذكر عمل نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة قبل متابعة استعادة النظام.



باتباع هذه الخطوات، يجب أن تكون قادرًا على تحديد معظم مشكلات الميكروفون وإصلاحها على نظام التشغيل Windows 11.



إذا استمرت المشكلات، فقد يكون طلب المساعدة من دعم Microsoft أو الشركة المصنعة لجهازك ضروريًا لإجراء تحليل وحل أكثر تعمقًا.














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