تعرف علي تفاصيل إطلاق Spacex الدفعة الأولى من أقمار Starlink الصناعية

MENAFN - Youm7) أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink، في مهمتها الأولى لعام 2024، وفقاً لموقع space.

انطلق صاروخ فالكون 9 وعلى متنه 21 مركبة ستارلينك من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء بكاليفورنيا، يشمل هذا الإطلاق أول ستة أقمار صناعية من Starlink تتمتع بقدرات Direct to Cell التي ستمكن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم من توفير وصول عالمي سلس إلى الرسائل النصية والمكالمات والتصفح أينما كنت على الأرض أو البحيرات أو المياه الساحلية.

عادت المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق، وهبطت الطائرة على متن الطائرة بدون طيار والتي كانت تتمركز في المحيط الهادئ قبالة ساحل كاليفورنيا.

كان هذا أول إطلاق وهبوط لهذا المعزز بالتحديد، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

وفي الوقت نفسه، كان من المقرر أن يتم نشر أقمار ستارلينك الصناعية الـ21 من المرحلة العليا لصاروخ فالكون 9 إلى مدار أرضي منخفض بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإقلاع، وكان هذا أول إطلاق لشركة SpaceX في عام 2024.



سجلت الشركة رقماً قياسياً العام الماضي بـ 96 مهمة مدارية، بالإضافة إلى رحلتين تجريبيتين لصاروخها العملاق من الجيل التالي Starship Mars.

تم تخصيص معظم عمليات الإطلاق في عام 2023 لبناء Starlink، وهي مجموعة ضخمة من النطاق العريض تابعة لشركة SpaceX، تتكون الشبكة حاليًا من أكثر من 5100 قمر صناعي نشط، وكما يظهر الإقلاع المخطط له يوم السبت، فهي تنمو طوال الوقت.