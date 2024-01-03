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كيف تمنع التطبيقات من تتبعك على آيفون؟.. إليك الدليل خطوة بخطوة

1/3/2024 11:36:24 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة آبل عن ميزات تتبع التطبيقات فى يونيو 2020 أثناء الكشف عن iOS14 ، وقالت أبل إن الشىء نفسه حدث مع التطبيقات فى النصف الثاني من عام 2022، وفي iOS 14 سيتم سؤال المستخدمين عما إذا كانوا يريدون أن يتم تتبعهم بواسطة التطبيق.



وقالت آبل أيضًا إنها ستطلب أيضًا من مطورى التطبيقات الإبلاغ ذاتيًا عن أنواع الأذونات التى تطلبها تطبيقاتهم، بهدف تحسين الشفافية، مما يسمح للمستخدم بمعرفة نوع البيانات التى قد يتعين عليه تقديمها، لاستخدام التطبيق ومعرفة كيف يمكن تتبع تلك البيانات المجمعة خارج التطبيق.



وفى هذا الإطار، توفر ميزة App Tracking Transparency من آبل لمستخدمين خيارًا بسيطًا، للسماح للتطبيقات بتتبع نشاطهم أم لا، فإذا اخترت إلغاء الاشتراك، فستمنع آبل التطبيق من الوصول إلى المعرفات التى تربط جهازك بنشاطك على أحد التطبيقات، والتي تتم مشاركتها عادةً مع المعلنين لإنشاء إعلان مستهدف.



طريقة إيقاف تشغيل تتبع التطبيقات على التطبيقات الجديدة



ابحث عن التطبيق في متجر التطبيقات ، وبمجرد تنزيله، افتح التطبيق الجديد، وستتلقى إشعارًا منبثقًا يسألك عما إذا كنت تريد السماح للتطبيق بتتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع الويب الخاصة بالشركات الأخرى، كما سيُظهر لك أيضًا المعلومات حول ما سيتتبعه التطبيق، يمكنك النقر فوق "اطلب من التطبيق عدم التتبع" لحظر هذا النشاط أو "السماح".



يمكنك أيضًا إلغاء الاشتراك في تتبع التطبيقات عبر كل تطبيق تقوم بتنزيله عن طريق جعل هذا التغيير افتراضيًا،

انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم التتبع وقم بإيقاف تشغيل السماح للتطبيقات بطلب التتبع.





وهذا يعني أن أي تطبيق يحاول طلب إذنك سيتم حظره تلقائيًا من الطلب وإخبارك بأنك طلبت عدم تتبعك، حيث سيتم منع جميع التطبيقات (بخلاف تلك التي منحتها الإذن بتتبعها في الماضي) من الوصول إلى معلومات هاتفك المستخدمة للإعلان، وفقًا لشركة آبل.



يرجى ملاحظة أن هذا لا يعني أن الإعلانات سوف تختفي، بل يعني فقط أنه من المرجح أن تشاهد إعلانات عامة، وليس عن أي منتج آخر بحثت عنه أو نقرت عليه.



طريقة إيقاف تشغيل تتبع التطبيقات على التطبيقات التي قمت بتنزيلها بالفعل



يمكنك أيضًا تشغيل أذونات تتبع التطبيق أو إيقاف تشغيلها على أساس كل تطبيق.



للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم التتبع، سترى قائمة التطبيقات التي طلبت تتبعك.



اضغط على زر التبديل بجوار التطبيقات التى تريد إيقاف تتبعك.



يُطلب من جميع مطوري التطبيقات طلب إذن للتتبع، فإذا علمت شركة آبل أن أحد المطورين يتتبع المستخدمين الذين طلبوا عدم تتبعهم، فسيحتاجون إما إلى تحديث ممارسات التتبع الخاصة بهم وإلا فمن المحتمل أن يواجهوا الرفض من متجر التطبيقات.



يرجى تذكر أنه عندما تطلب من التطبيقات عدم تتبعك، فإن ما تقوله هو أنك لا تريد أن يتمكن مطورو التطبيقات من الوصول إلى معرفك الفريد الذي أنشأته آبل خصيصًا للمعلنين - IDFA الخاص بك.



يعد رفض الوصول إلى IDFA الخاص بجهاز آيفون الخاص بك لا يعني بالضرورة أن مطوري التطبيقات لن يتتبعوك من خلال وسائل أخرى، لذلك من المهم أن تضع في اعتبارك التطبيقات التي تستخدمها وكيفية تفاعلك معها.



و IDFA معرف جهاز عشوائي يتم تعيينه بواسطة Apple لجهاز المستخدم، ومنذ طرح iOS 14.5 وشفافية تتبع التطبيقات (ATT)، يُطلب من المعلنين طلب موافقة المستخدم عبر مطالبة للوصول إلى IDFA.












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