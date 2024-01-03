بنك البركة الإسلامي يُعيّن مازن ضيف رئيسا للخدمات المصرفية للأفراد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البركة الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية البحرينية الرائدة في مجال المصرفية الإسلامية، تعيين السيد مازن أحمد ضيف في منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وأهداف البنك المستمرة لتعزيز الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية، وتشكيل فريق إداري متميز.
يمتلك مازن ضيف خبرة واسعة في المجال المصرفي، حيث تتجاوز مسيرته المهنية عقدين شغل خلالهما عدة مناصب قيادية وريادية في عدد من المؤسسات المالية المرموقة في المملكة،
حيث شغل قبل انضمامه إلى البنك منصب رئيس تطوير الأعمال في بنك البحرين والكويت.
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور عادل سالم الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي قائلًا: «يسرنا إعلان تعيين السيد مازن ضيف في منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وانضمامه إلى نخبة كفاءات الإدارة العليا بالبنك. فهو يتمتع بسجل حافل من الإنجازات والمهارات التي تمكنه من قيادة وإدارة هذه الدائرة.. متمنين له كل التوفيق والنجاح في لعب دور حيوي في مسيرة نجاح البنك وتقدمه ونموه».
من جانبه، قال مازن ضيف: «يسرني أن أكون جزءًا من فريق إداري متميز يقود دفة التطوير المستمر في بنك البركة الإسلامي، وأتقدم بالشكر والامتنان إلى مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذي نظير ثقتهم بي لتولي هذا المنصب. وأتطلع إلى المساهمة بالعمل مع فريق الخدمات المصرفية للأفراد لتعزيز مكانة بنك البركة الإسلامي بصفته مؤسسة مالية رائدة في المجال المصرفي الإسلامي وتحقيق أهدافه».
يذكر
أن مازن ضيف حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة هال في المملكة المتحدة، كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الأعمال والإدارة من جامعة البحرين.
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