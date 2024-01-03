بنك البركة الإسلامي يُعيّن مازن ضيف رئيسا للخدمات المصرفية للأفراد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬تعيين‭ ‬السيد‭ ‬مازن‭ ‬أحمد‭ ‬ضيف‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬وأهداف‭ ‬البنك‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬إداري‭ ‬متميز‭. ‬

يمتلك‭ ‬مازن‭ ‬ضيف‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي،‭ ‬حيث‭ ‬تتجاوز‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬عقدين‭ ‬شغل‭ ‬خلالهما‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬وريادية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‮

‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إعلان‭ ‬تعيين‭ ‬السيد‭ ‬مازن‭ ‬ضيف‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬وانضمامه‭ ‬إلى‭ ‬نخبة‭ ‬كفاءات‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬بالبنك‭. ‬فهو‭ ‬يتمتع‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬وإدارة‭ ‬هذه‭ ‬الدائرة‭.. ‬متمنين‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬نجاح‭ ‬البنك‭ ‬وتقدمه‭ ‬ونموه‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مازن‭ ‬ضيف‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬إداري‭ ‬متميز‭ ‬يقود‭ ‬دفة‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وأتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬نظير‭ ‬ثقتهم‭ ‬بي‭ ‬لتولي‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭. ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬بصفته‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‮»‬‭.‬

يذكر

أن‭ ‬مازن‭ ‬ضيف‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬والإدارة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬