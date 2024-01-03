سوليدرتي البحرين تطلق خدمة ((واتس آب)) المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والرائدة في مجال الابتكار على مستوى قطاع التأمين، عن إطلاقها خدمة «واتس اب- WhatsApp » المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك باعتماد الإمكانيات المتقدمة لتقنية « GPT » الخاصة بشركة « OpenAI ». وقد تم تصميم هذه الخدمة بهدف تعزيز تجربة العملاء وتمكين حاملي وثائق تأمين سوليدرتي من التفاعل والتواصل بسهولة.
وفي ظل سعيها للحفاظ على مكانتها في طليعة التقدم التكنولوجي، تُقدم سوليدرتي البحرين هذا الحل المتطور والقائم على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالطرق التي يتفاعل بها العملاء مع خدمات التأمين الخاصة بهم.
ومن خلال اعتماد إمكانيات تقنية GPT ودمجها في تطبيق الواتس اب، تطمح شركة سوليدرتي البحرين لتوفير تجربة سلسة ومخصصة لعملائها.
وتعليقًا على هذه المبادرة، قال حسين سبت رئيس قسم تقنية المعلومات في سوليدرتي البحرين: «نحن نتبنى منهجية قائمة على الابتكار ومركزية العملاء، وهو ما يدفعنا لمواكبة أحدث الحلول المتقدمة، ويجعلنا نستكشف طرق جديدة تعزز من تجربة التأمين. ويعكس دمج الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بتقنية روبوت المحادثة GPT في خدمة الواتس اب الخاصة بنا تفانينا ومساعينا الرامية لتزويد عملائنا الكرام بمنصة تفاعل سلسلة ومخصصة وأكثر كفاءة وفاعلية».
وكجزء من رحلة تحولها الرقمي، تواصل سوليدرتي البحرين قيادة القطاع نحو اعتماد التكنولوجيا بشكل أكبر في خدمات التأمين، وقد جاء إطلاق خدمة «واتس اب- WhatsApp » المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بمثابة علامة بارزة في رحلتها نحو الرقمنة، وشاهد على التزامها بتعزيز منظومة تفاعل العملاء في قطاع التأمين.
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