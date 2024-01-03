سوليدرتي البحرين تطلق خدمة ((واتس آب)) المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين،‭ ‬عن‭ ‬إطلاقها‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬واتس‭ ‬اب‭-‬ WhatsApp ‮»‬‭ ‬المتطورة‭ ‬والمدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬باعتماد‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتقنية‭ ‬‮«‬ GPT ‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬ OpenAI ‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وتمكين‭ ‬حاملي‭ ‬وثائق‭ ‬تأمين‭ ‬سوليدرتي‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬والتواصل‭ ‬بسهولة‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬سعيها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬تُقدم‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬المتطور‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالطرق‭ ‬التي‭ ‬يتفاعل‭ ‬بها‭ ‬العملاء‭ ‬مع‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬إمكانيات‭ ‬تقنية‭ ‬ GPT ‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الواتس‭ ‬اب،‭ ‬تطمح‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬ومخصصة‭ ‬لعملائها‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬قال‭ ‬حسين‭ ‬سبت‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتبنى‭ ‬منهجية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬ومركزية‭ ‬العملاء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدفعنا‭ ‬لمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬المتقدمة،‭ ‬ويجعلنا‭ ‬نستكشف‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬التأمين‭. ‬ويعكس‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بتقنية‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ ‬ GPT ‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الواتس‭ ‬اب‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‭ ‬تفانينا‭ ‬ومساعينا‭ ‬الرامية‭ ‬لتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬بمنصة‭ ‬تفاعل‭ ‬سلسلة‭ ‬ومخصصة‭ ‬وأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية‮»‬‭.‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬تحولها‭ ‬الرقمي،‭ ‬تواصل‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬القطاع‭ ‬نحو‭ ‬اعتماد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬واتس‭ ‬اب‭-‬ WhatsApp ‮»‬‭ ‬المتطورة‭ ‬والمدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بمثابة‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬رحلتها‭ ‬نحو‭ ‬الرقمنة،‭ ‬وشاهد‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬تفاعل‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭.‬