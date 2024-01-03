الجامعة البريطانية وديار المحرق تتعاونان لتعزيز اطّلاع طلبة التصميم الجرافيكي على سوق العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬التصميم‭ ‬الجرافيكي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرا‭ ‬بزيارة‭ ‬مكتب‭ ‬المبيعات‭ ‬التابع‭ ‬لديار‭ ‬المحرق،‭ ‬لبدء‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسستين‭ ‬الرائدتين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬التجربة‭ ‬المهنية‭ ‬للطلبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬اطّلاعهم‭ ‬وانخراطهم‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭.‬

وقامت‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بتعريف‭ ‬طلبة‭ ‬التصميم‭ ‬الجرافيكي‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاريعها‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لتصميم‭ ‬هوية‭ ‬بصرية‭ ‬فريدة‭ ‬وعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬متكاملة‭ ‬لأحد‭ ‬المشاريع‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭.‬

وصرح‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الدكتور‭ ‬وائل‭ ‬عبد‭ ‬صبور،‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الفنون‭ ‬والعلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬متطلبات‭ ‬تصميم‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬والهوية‭ ‬البصرية‭ ‬لأحد‭ ‬المشاريع‭ ‬القادمة‭ ‬للشركة،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬لطلبتنا‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المبتكر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬وائل‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجهات‭ ‬المهنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نحرص‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬وأواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الرئيسية‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الرائدة،‭ ‬مثل‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬لتمكين‭ ‬طلبتنا‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬وجهوزيتهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لديار‭ ‬المحرق‭: ‬‮«‬نطمح‭ ‬عبر‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬لتمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتسخير‭ ‬إبداعاتهم‭. ‬كما‭ ‬ونسعى‭ ‬عبر‭ ‬تعاوننا‭ ‬هذا‭ ‬للاعتماد‭ ‬على‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬وابتكاراتهم‭ ‬وتطبيقها‭ ‬في‭ ‬مشاريعنا‭ ‬المقبلة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نزودهم‭ ‬بالخبرة‭ ‬العملية‭ ‬اللازمة‭ ‬لشق‭ ‬مسارهم‭ ‬المهني‭ ‬المستقبلي‭ ‬بنجاح‭. ‬ونستمر‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بجهود‭ ‬متواصلة‭ ‬وحثيثة‭ ‬لاحتضان‭ ‬ودعم‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬وهو‭ ‬توجه‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بركائز‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭. ‬والتزاما‭ ‬بتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعلم‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬المهني‭ ‬للتصميم،‭ ‬يسعى‭ ‬تخصص‭ ‬التصميم‭ ‬الجرافيكي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الإبداعية‭ ‬التنافسية‭ ‬لمصممي‭ ‬الجرافيك‭ ‬وتنمية‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وجهوزيتهم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.

‬وتُعد‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬السكنية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تتسم‭ ‬بطابعها‭ ‬الفاخر‭ ‬واحتفاظها‭ ‬بالقيم‭ ‬العائلية‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وتحتضن‭ ‬بأرجائها‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬السكن‭ ‬وسبل‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬الراقية‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬المزيج‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬تؤصل‭ ‬نموذج‭ ‬المدينة‭ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمستقبلية‭.‬