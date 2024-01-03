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((التسهيلات التجارية)) تدشن حملتها الجديدة لحاملي بطاقة ((امتياز ماستركارد))

1/3/2024 11:36:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬حملتها‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬حديثاً‭ ‬لعملائها‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬امتياز‭ ‬ماستركارد‮»‬‭ ‬الائتمانية،‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬مضاعفة‭ ‬نقاط‭ ‬الولاء‭ ‬حتى‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬عند‭ ‬شرائهم‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬الفئات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمضاعفة‭ ‬النقاط‭ ‬ضمن‭ ‬الحملة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬الشراء‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الحرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬مضاعفة‭ ‬نقاط‭ ‬ولائهم‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬و«تأجير‭ ‬السيارات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬مضاعفة‭ ‬نقاطهم‭ ‬4‭ ‬مرات،‭ ‬وحجوزات‭ ‬‮«‬الفنادق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬مضاعفة‭ ‬نقاط‭ ‬الولاء‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬و«الفئات‭ ‬الأخرى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬مضاعفة‭ ‬النقاط‭ ‬مرتين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬للأفراد‭ ‬مؤهلة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬وسيتم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬المضاعفة‭ ‬تلقائياً‭ ‬بمجرد‭ ‬الدفع‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬سواء‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬التسوق‭ ‬الالكتروني،‭ ‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬للنقاط‭ ‬المكتسبة‭ ‬خلال‭ ‬الحملة؛‭ ‬فكلما‭ ‬استخدم‭ ‬العميل‭ ‬بطاقته‭ ‬أكثر‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬نقاطٍ‭ ‬أكثر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬النقاط‭ ‬المضاعفة‭ ‬المكتسبة‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬صالحة‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭. ‬ويمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاسترجاع‭ ‬النقدي‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬البطاقة‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬أميال‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬فالكون‭ ‬فلاير‭ ‬لدى‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭. ‬وخلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سهل‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬التطبيق‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخراً‭ ‬لتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬والعمليات‭ ‬التمويلية،‭ ‬يمكن‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬والقروض‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬تدشين‭ ‬الحملة،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬بوخوة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬ملتزمون‭ ‬بمنح‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬والمكافآت‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬تطلعاتهم،‭ ‬كما‭ ‬نواصل‭ ‬بعزم‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والحملات‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬نهج‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬وتوجهاتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المتوافرة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬وإثراء‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬التمويلية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬مكافأة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬مقابل‭ ‬مدفوعاتهم‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مضاعفة‭ ‬نقاطهم‭ ‬حتى‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬ونأمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تشجيع‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المميزة‭ ‬والمكافآت‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬ونعدهم‭ ‬بمواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬مع‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

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