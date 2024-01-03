((التسهيلات التجارية)) تدشن حملتها الجديدة لحاملي بطاقة ((امتياز ماستركارد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية حملتها التي أطلقتها حديثاً لعملائها من حاملي بطاقة «امتياز ماستركارد» الائتمانية، التي تتيح لهم مضاعفة نقاط الولاء حتى 5 مرات عند شرائهم بالعملات الأجنبية، وذلك خلال فترة الحملة الممتدة من 15 ديسمبر الجاري حتى 15 يناير 2024.
وأعلنت الشركة الفئات المؤهلة لمضاعفة النقاط ضمن الحملة، بما في ذلك «الشراء في الأسواق الحرة» التي تتيح للعملاء مضاعفة نقاط ولائهم 5 مرات، و«تأجير السيارات» التي تتيح للعملاء مضاعفة نقاطهم 4 مرات، وحجوزات «الفنادق» التي تتيح مضاعفة نقاط الولاء 3 مرات، و«الفئات الأخرى» التي تتيح مضاعفة النقاط مرتين.
وأوضحت الشركة أن جميع أنواع بطاقات «امتياز» الائتمانية للأفراد مؤهلة للمشاركة في هذه الحملة، وسيتم الحصول على النقاط المضاعفة تلقائياً بمجرد الدفع بالعملات الأجنبية سواء خارج البحرين أو عبر التسوق الالكتروني، وأوضحت الشركة أنه لا يوجد حد أقصى للنقاط المكتسبة خلال الحملة؛ فكلما استخدم العميل بطاقته أكثر حصل على نقاطٍ أكثر، كما أن جميع النقاط المضاعفة المكتسبة خلال الحملة صالحة مدة سنتين. ويمكن الاستفادة من النقاط من خلال الاسترجاع النقدي المباشر في حساب البطاقة الائتمانية أو تحويلها إلى أميال ضمن برنامج فالكون فلاير لدى طيران الخليج. وخلال تطبيق «سهل» المقدم من شركة البحرين للتسهيلات التجارية التطبيق الجديد الذي أطلقته الشركة مؤخراً لتسهيل الإجراءات والعمليات التمويلية، يمكن التقدم بطلب للحصول على البطاقة والقروض.
وتعليقاً على تدشين الحملة، قال عبدالله بوخوة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية: «نحن في شركة البحرين للتسهيلات التجارية ملتزمون بمنح عملائنا الكرام مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت التي تواكب تطلعاتهم، كما نواصل بعزم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التي تجسد نهج تحسين تجربة العملاء، وذلك بما يعكس حرصنا على تحقيق أهدافنا وتوجهاتنا الرامية إلى تعزيز الخدمات المتوافرة من الشركة وإثراء تجربة العملاء التمويلية».
وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الحملة إلى مكافأة المزيد من العملاء مقابل مدفوعاتهم بالعملات الأجنبية من خلال مضاعفة نقاطهم حتى 5 مرات، ونأمل من خلال هذه الحملة تشجيع العملاء على الاستفادة من العروض المميزة والمكافآت الحصرية التي تقدمها شركة البحرين للتسهيلات التجارية على مدار العام، ونعدهم بمواصلة الجهود التي تضمن تعزيز تجربتهم مع الشركة».
MENAFN03012024000055011008ID1107683000
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.