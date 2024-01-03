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مزاد تطرح مشروع بيع وتفكيك محطات توليد الكهرباء القديمة التابعة لألبا في المزاد الرقمي

1/3/2024 11:36:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬مزاد،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭) ‬والمسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬المزادات‭ ‬العلنية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬والإشراف‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬بيع‭ ‬وتفكيك‭ ‬محطات‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬القديمة‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬العلني‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬شركة‭ ‬مزاد‭ ‬الإلكترونية‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬المزاد‭ ‬بقيمة‭ ‬1 ‭,‬ 000 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬لينتهي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2024م‭. ‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬المزاد‭ ‬بعد‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬شركة‭ ‬مزاد‭ ‬بمهمة‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬رقميًا‭ ‬عبر‭ ‬منصاتها‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دورها‭ ‬وريادتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنظيم‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬المزادات‭ ‬العلنية‭ ‬والإلكترونية‭. ‬وقد‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬المزاد‭ ‬رقميًا‭ ‬لما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬المزادات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬سهولة‭ ‬وشفافية‭ ‬وعدالة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشترين‭ ‬الجادّين‭ ‬والمؤهلين‭ ‬بشكل‭ ‬مرن‭ ‬وكفاءة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحطات‭ ‬القديمة‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعدّات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭: ‬توربينات‭ ‬بخارية‭ ‬وغازية‭ ‬مع‭ ‬مولداتها‭ ‬وملحقاتها،‭ ‬وأنظمة‭ ‬تبريد،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المحولات،‭ ‬والمفاتيح،‭ ‬والكابلات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬والمعدات‭ ‬الأخرى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭. ‬وسيتكفل‭ ‬المشتري‭ ‬بمسؤولية‭ ‬تفكيك‭ ‬جميع‭ ‬المعدّات‭ ‬والهياكل‭ ‬المحددة‭ ‬للبيع‭ ‬وتنظيف‭ ‬الموقع‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬الهدم‭ ‬وإزالة‭ ‬جميع‭ ‬المواد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬الأدوات‭ ‬والآلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬طلال‭ ‬العريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مزاد‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نواصل‭ ‬توسعة‭ ‬نطاق‭ ‬شراكاتنا‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬رغبة‭ ‬منا‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬قاعدة‭ ‬أصولنا‭ ‬المطروحة‭ ‬للمزايدة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتحقيق‭ ‬استدامته‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬يأتي‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لهذه‭ ‬التوجهات،‭ ‬ليمنح‭ ‬للجميع‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬العادلة‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬وأحدث‭ ‬الممارسات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتبعة‭. ‬ونحن‭ ‬نطمح‭ ‬بطرح‭ ‬محطات‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬القديمة‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬إلكتروني،‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬وصولنا‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشترين‭ ‬المحتملين‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬موثوقة‭ ‬وعادلة‭ ‬وشفافة‮»‬‭.‬

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