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تبادل أكثر من 230 أسيرا بين موسكو وكييف بوساطة إماراتية

1/3/2024 11:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاح وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تبادل أسرى الحرب بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.
وأشارت الوزارة، بحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام)، إلى أن نجاح جهود الوساطة جاء انعكاسا لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها أحد اكبر عمليات تبادل الاسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب.
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لانجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم التحديات التي تفرضها ظروف الحرب الحالية.
وأكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الامارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى ايجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مشددة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الديبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الانسانية الناجمة عن الأزمة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام «إثر عملية تفاوض معقدة، تمت استعادة 248 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف».
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «أكثر من 200 من جنودنا ومدنيينا عادوا من الأسر لدى الروس».
وأكد مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، استعادة 230 جنديا أوكرانيا بالضبط خلال «التبادل التاسع والأربعين» بين كييف وموسكو منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.
وقال مركز التنسيق الأوكراني المسؤول عن أسرى الحرب إنه التبادل «الأكبر من حيث عدد المدافعين (الأوكرانيين) الذين أعيدوا إلى وطنهم».

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